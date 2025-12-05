Świąteczne gotowanie nie musi oznaczać zmęczenia i godzin spędzonych przy blacie. Dzięki nowoczesnym robotom kuchennym możesz zyskać pomocnika, który wyręczy Cię w siekaniu, mieszaniu, gotowaniu a nawet smażeniu. Oto pięć modeli, które przydadzą się szczególnie w okresie przedświątecznym.

Wielofunkcyjny robot kuchenny iCoook 3.0 Plus MRK-48P Wi-Fi

+ Krajalnica w kostkę jest idealna do sałatki jarzynowej i przystawek

+ Wbudowana waga to precyzyjne odmierzanie bez dodatkowych naczyń

+ Funkcja gotowania: zupy, sosy i dania główne w jednym urządzeniu

ICOOOK MRK-48P 3.0 PLUS to zaawansowany technologicznie kuchenny sprzymierzeniec w okresie świątecznego zamieszania. Dzięki funkcji krojenia w kostkę szybko przygotujesz warzywa do klasycznej sałatki czy pasztetu. Wbudowana waga pozwala na odmierzanie składników bez konieczności sięgania po dodatkowe naczynia, a funkcja gotowania znacznie skraca czas spędzony przy kuchni. To urządzenie sprawdzi się zarówno u początkujących domowych kucharzy, jak i u tych, którzy przygotowują kolację wigilijną dla kilkunastu osób. O codziennym gotowaniu już nie wspominamy. Ten robot potrafi w kuchni niemal wszystko!

Wielofunkcyjny robot kuchenny iCoook Pro MRK-58 Wi-Fi z funkcją Air Fryer

+ Air Fryer w robocie kuchennym umożliwia pieczenie i smażenie gorącym powietrzem

+ Silnik o mocy 1 500 watów zapewnia duża moc, która jest potrzebna do intensywnej pracy

+ Dostęp do przepisów online pozwala na gotowanie krok po kroku z poziomu aplikacji

ICOOOK PRO MRK-58 to model, który łączy w sobie zalety klasycznego robota z funkcją air fryera. To cecha wyjątkowa urządzenia. Oznacza to, że poza klasycznymi świątecznymi potrawami odgrzejesz czy przygotujesz tu także lżejsze wersje pierogów, ryb i warzyw. Wszystko z chrupiącym efektem, ale bez tłuszczu. Duża moc pozwala na szybkie i efektywne mieszanie, miksowanie czy wyrabianie ciasta na makowiec czy pierniki. Funkcja gotowania, parowania i smażenia w jednym sprawia, że możesz spokojnie zająć się dekorowaniem domu, a robot zajmie się resztą. To idealny wybór dla nowoczesnych kuchni i kreatywnych kucharzy.

Robot wielofunkcyjny Philipiak C-01 1 500 W

+ Elegancki design to estetyka, która pasuje do każdej nowoczesnej kuchni

+ Wbudowana waga i funkcja gotowania dają pełną kontrolę nad procesem gotowania

+ Intuicyjny panel dotykowy odpowiada za wygodną i prostą obsługę nawet dla początkujących

Philipiak C-01 to nie tylko funkcjonalność, ale i styl. Złote wykończenie czyni z niego elegancki, prestiżowy element kuchni, który przyciąga wzrok. Jednak to, co najważniejsze w praktyce to duża misa, mocny silnik i zestaw funkcji, które pomogą Ci przygotować całe świąteczne menu od przystawek po desery. Gotowanie zup, miksowanie farszu do pierogów czy ubijanie piany na sernik jeszcze nigdy nie było tak łatwe, szybkie i wygodne. To propozycja dla osób, które cenią jakość, funkcjonalność i dobry design w jednym urządzeniu.

Robot wielofunkcyjny COBBO 7 Smart I 1700 W

+ Silnik o mocy 1700 watów radzi sobie nawet z najcięższymi zadaniami

+ Zaawansowane programy automatyczne ułatwiają codzienne i świąteczne gotowanie

+ Gotowanie, miksowanie, ważenie i blendowanie - wszystko w jednej misie

COBBO 7 Smart I to sprzęt dla tych, którzy chcą mieć pełną kontrolę nad kuchnią i jednocześnie oszczędzać czas. Dzięki bardzo dużej mocy możesz przygotować nawet duże porcje świątecznych dań bez obawy, że coś pójdzie nie tak. Robot nie tylko gotuje, ale też mieli, sieka, miesza, waży i dusi. Wystarczy wrzucić składniki, ustawić program i gotowe. Funkcje automatyczne pozwalają dopasować proces do rodzaju potrawy, co szczególnie przydaje się podczas przygotowywania wieloetapowych dań świątecznych. To świetny wybór dla każdego - kucharzy czy dużych rodzin.

Robot wielofunkcyjny Sam Cook PSC-11 Wi-Fi 1 400 W

+ Połączenie Wi-Fi i dostęp do przepisów dają prowadzenie krok po kroku podczas gotowania

+ Zintegrowana waga i timer to precyzja bez dodatkowych urządzeń

+ Duży wyświetlacz dotykowy to dla Ciebie w praktyce komfortowa i intuicyjna obsługa

Sam Cook PSC-11 to prawdziwa kuchnia w jednej obudowie. Jeśli chcesz przygotować wigilijną kolację i przy tym nie tracić głowy, ten robot stanie się Twoim najlepszym pomocnikiem. Dzięki aplikacji i łączności Wi-Fi masz dostęp do setek sprawdzonych przepisów, które prowadzą Cię przez każdy etap przygotowania. Wbudowana waga eliminuje potrzebę korzystania z dodatkowych misek, a mocny silnik poradzi sobie z każdą konsystencją, od kremu po kruche ciasto. To model idealny dla zapracowanych domowników, którzy chcą gotować mądrzej, szybciej i bez stresu.

