Felicity Huffman została skazana na 14 dni więzienia. Gwiazda serial "Gotowe na wszystko" chciała "kupić" córce miejsce na studiach. Będzie musiała także zapłacić grzywnę w wysokości 30 tysięcy dolarów i przepracować społecznie 250 godzin.

Na zdjęciu Felicity Huffman z mężem, aktorem Williamem Macy'm / CJ GUNTHER / PAP/EPA

Wyrok sądu w Bostonie to kara za wręczenie 15 tysięcy dolarów łapówki w zamian za pomoc w przyjęciu córki, 19-letniej Sophie na studia.

Chodziło o preferencje, między innymi dłuższy czas, podczas zdawania testu kwalifikacyjnego, który otwiera drzwi do elitarnych uczelni, takich jak Yale.

Jestem zawstydzona tym, co zrobiłam. Po prostu chciałam być dobrą matką - pisała aktorka w liście skierowanym do sędziego. Przede wszystkim jednak chciałabym przeprosić studentów, którzy musieli ciężko zapracować na swoje miejsce na studiach, a ich rodzice ponieśli ogromne poświęcenia, by im to umożliwić - stwierdziła gwiazda.



Huffman ma zgłosić się do zakładu karnego 25 października. Nie podano, o jakie więzienie chodzi.

Felicity Huffman jest jedną z 50 bohaterek bostońskiego skandalu łapówkarskiego, w którym zamieszani są rodzice, nauczyciele akademiccy oraz pracownicy uczelnianej administracji.