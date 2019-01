Brad Pitt i Charlize Theron są razem - donoszą brytyjskie media. Od dłuższego czasu się już przyjaźnią, ostatnio ta relacja się rozwinęła – twierdzi źródło "The Sun".

55-letni Brad Pitt i 43-letnia Charlize Theron są parą - twierdzi "The Sun". Aktorzy mieli się poznać przez byłego męża Theron - Seana Penna. Zaprzyjaźnili się, ale od pewnego czasu ich relacja przybrała bardziej zażyły charakter.

Spotykają się od miesiąca. "The Sun" pisze, że para była widziana w Los Angeles na pokazie premierowym filmu "If Beale Street Could Talk", którego Brad Pitt jest producentem. Potem poszli do restauracji.

Brad Pitt w 2016 roku rozwiódł się z Angeliną Jolie. Charlize Theron rozstała się z Seanem Pennem w 2015 roku.