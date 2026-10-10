Incydenty w szkołach w Polsce. Robert Biedroń: Ryba psuje się od głowy

RMF24

„Ryba psuje się od głowy. Jeśli prezydent Rzeczpospolitej Polskiej wetuje dobrą ustawę o ograniczeniu treści niebezpiecznych w Internecie (...), to mamy to, co mamy” – powiedział Robert Biedroń w programie „Sprawdzam!” Krzysztofa Ziemca w RMF FM. W ten sposób polityk odniósł się do incydentów z nożownikami w szkołach, do których doszło w Polsce w ostatnich dniach.

W ostatnich dniach w Polsce doszło do serii ataków nożowników w szkołach. Po incydencie w Ostrołęce, gdzie rannych zostało kilka osób, i śmiertelnym ataku 15-latka w szkole w Leszczydole-Nowinach pojawiły się pytania o bezpieczeństwo w placówkach oświatowych, zapobieganie przemocy i możliwość naśladowania podobnych czynów.

Wielka akcja policji w szkołach. 59 zatrzymanych i setki zgłoszeń Ponad 24 tys. zaangażowanych policjantów, prawie 35 tys. skontrolowanych szkół - to dotychczasowe dane dotyczące wielkiej piątkowej akcji policji po atakach nożowników w placówkach edukacyjnych na Mazowszu. Od czwartku służby odebrały ponad 300…

Ja od lat walczę z patostreamerami, udało mi się część z nich zablokować, ale to są indywidualne sprawy. Ja oczekuję tego, że w państwie będą rozwiązania, które chroniły będą nas wszystkich, a przede wszystkim dzieci i młodzież w internecie. Druga sprawa, oczekuję od prezydenta, że kiedy na jego biurko trafia ustawa o prawach ucznia i obowiązkach, jest w niej zapisane, że można uczniom w szkołach odbierać przedmioty niebezpieczne, to prezydent taką ustawę podpisze. A niestety prezydent zawetował tą ustawę – powiedział w programie „Sprawdzam!” Krzysztofa Ziemca w RMF FM Robert Biedroń.

Chcę pochwalić działania policji, bardzo dobrze przyjęte. Też jestem ojcem dwóch nastolatek, które, powiem szczerze, przedstawiały mi dramatyczne relacje odzwierciedlające nastroje młodych ludzi – dodał Krzysztof Paszyk z Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Odwołanie Kołodziejczaka

Michał Kołodziejczak, były wiceminister rolnictwa i lider Agrounii został zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. To efekt poważnych zarzutów ze strony jego byłych współpracownic, które w Kanale Zero oskarżyły polityka o przemoc, agresję i nakłanianie do zażywania narkotyków.

Michał Kołodziejczak zawieszony w klubie KO. Poważne oskarżenia Burza wokół Michała Kołodziejczaka – były wiceminister rolnictwa i lider Agrounii został zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. To efekt poważnych zarzutów ze strony jego byłych współpracownic, które w Kanale Zero oskarżyły…

Sprawa wygląda poważnie. Bardzo wiarygodne materiały w postaci nagrań zostały ujawnione. Dobra decyzja klubu KO. Do czasu wyjaśnienia Kołodziejczak został z klubu osunięty. Teraz czas na działania służb, które tę sprawę powinny wyjaśnić. Każdy w naszym państwie ma domniemanie nie niewinowości – przypomniał Paszyk.

Dobrze, że doszło do zawieszenia. Po pierwsze Kołodziejczak ma problem z uzależnieniem, chorobą, powinien się leczyć. Po drugie doszło do poważnego przestępstwa – zaznaczył Biedroń.

Wkrótce pełne omówienie rozmowy.