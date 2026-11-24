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W 2025 roku niemal 2 mln osób w Polsce żyło w skrajnym ubóstwie, w warunkach zagrażających zdrowiu i życiu – wynika z najnowszego „Raportu o biedzie” Stowarzyszenia Wiosna. Problem dotyczył m.in. 436 tys. dzieci i 324 tys. seniorów.

Stowarzyszenie Wiosna, organizator Szlachetnej Paczki, opublikowało kolejną edycję „Raportu o biedzie”. Publikacja zawiera historie rodzin potrzebujących wsparcia oraz analizy dotyczące skali ubóstwa w kraju.

Autorzy raportu wskazali, że 40 proc. Polaków żyje poniżej minimum socjalnego. Posłużyli się przy tym metaforą „Biedańska” – hipotetycznego miasta, do którego trafiliby wszyscy mieszkańcy Polski żyjący w skrajnym ubóstwie. Takie miasto byłoby największe w kraju.

Raport o biedzie. "Prawie pół miliona dzieci w Polsce żyje w skrajnym ubóstwie"

Więcej dzieci dotkniętych ubóstwem

Prezeska Stowarzyszenia Wiosna Joanna Sadzik zwróciła uwagę, że wśród osób żyjących w skrajnym ubóstwie jest 436 tys. dzieci. Jak podkreśliła, oznacza to wzrost o 70 tys. w porównaniu z poprzednim rokiem.

Jej zdaniem jedną z przyczyn jest wysokość świadczeń rodzinnych, które – jak zaznaczyła – nie nadążają za rosnącymi kosztami życia.

Prezeska Stowarzyszenia Wiosna podkreśliła też, że ubóstwo może dotknąć osoby, które wcześniej radziły sobie finansowo. Wystarczy ciężka choroba, śmierć bliskiej osoby albo nieszczęśliwy wypadek, by pojawiły się długi i konieczność wyboru między zakupem żywności a leków.

Seniorzy z najniższymi emeryturami

Z raportu wynika, że szczególnie trudna jest sytuacja osób starszych. W domach dotkniętych ubóstwem żyje 324 tys. seniorów.

Sadzik wskazała, że często są to osoby, które przez całe życie pracowały w niskopłatnych zawodach i obecnie otrzymują najniższe emerytury – około 1900 zł. Po opłaceniu rachunków, zwłaszcza kosztów ogrzewania, samotnym seniorom może pozostawać niewielka kwota na codzienne wydatki.

Muszą wybierać, czy kupić coś do jedzenia, czy wykupić leki, o środkach czystości nie wspominając – zaznaczyła.

Samotność zwiększa ryzyko biedy

Jak pokazują wnioski z raportu, o znalezieniu się w trudnej sytuacji nie zawsze decyduje wyłącznie wysokość dochodów. Ważne jest także wsparcie bliskich.

Z raportu wynika, że 19 proc. Polaków nie ma nikogo, kto pomógłby im w kryzysie finansowym. Z kolei 39 proc. ankietowanych deklaruje, że nie znalazłoby osoby gotowej pożyczyć im 1000 zł.

Wśród rodzin wspieranych przez Szlachetną Paczkę 4 proc. nie ma dostępu do wody, a 2 proc. – do energii elektrycznej. Bez obu tych podstawowych mediów żyje 119 rodzin. Autorzy raportu podali również, że 22 proc. wspieranych rodzin doświadczyło zdarzenia losowego, które pogorszyło ich sytuację materialną.

Największa obawa Polaków - choroba

60 proc. Polaków wskazało chorobę jako największe zagrożenie dla swojej sytuacji finansowej. Utraty pracy obawia się 38 proc. badanych, a śmierci partnera lub partnerki – 30 proc.

Rodziny objęte programem Szlachetna Paczka można wybierać za pośrednictwem strony szlachetnapaczka.pl. Pomoc w przygotowaniu paczki zapewniają wolontariusze znający sytuację konkretnych potrzebujących.

Rodziny można było wybierać do 11 grudnia, a gotowe paczki miały trafić do potrzebujących podczas tzw. weekendu cudów, 12 i 13 grudnia.