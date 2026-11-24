RMF24

„Po przeprowadzeniu wspólnej analizy prezes PZPN i selekcjoner zgodnie uznali, że współpraca będzie kontynuowana, a sztab szkoleniowy reprezentacji Polski zostanie wzmocniony personalnie. Rozmowy z kandydatami do sztabu rozpoczną się w najbliższym czasie” - przekazała federacja.

64-letni Urban jest selekcjonerem od lipca 2025 roku. Pod jego wodzą drużyna narodowa rozegrała 16 meczów, z czego sześć wygrała, pięć zremisowała i doznała pięciu porażek. Nie zakwalifikowała do tegorocznych mistrzostw świata, a w zakończonej przed tygodniem Lidze Narodów zajęła trzecie miejsce w grupie B4 i pozostanie na drugim szczeblu rywalizacji. Z powodu tych wyników Polacy znaleźli się dopiero w trzecim koszyku w losowaniu eliminacji Euro 2028.

Zaledwie dwa wygrane spotkania w całym 2026 roku i wyłącznie porażki w czterech wyjazdowych meczach, licząc z marcowym finałem baraży o awans do mistrzostw świata ze Szwecją, sprawiły, że posada trenera Urbana zawisła na włosku.

Władze PZPN podczas wtorkowego spotkania reprezentowali: prezes Cezary Kulesza, sekretarz generalny Łukasz Wachowski, wiceprezes ds. szkoleniowych Sławomir Kopczewski oraz Radosław Michalski, odpowiedzialny z ramienia zarządu za reprezentację.

Artykuł w trakcie aktualizacji