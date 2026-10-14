Zamach stanu czy odbudowa Trybunału Konstytucyjnego? Jacek Sasin gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24

RMF24

Dlaczego prezes Trybunału Konstytucyjnego nie chce dopuścić Macieja Berka i pozostałych czterech sędziów, którzy również złożyli ślubowanie w Sejmie, do orzekania? Czy rządzący doprowadzą do przełomu w Trybunale? Gościem w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Jacek Sasin, były wicepremier i poseł PiS.

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Maciej Berek, wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, złożył w środę ślubowanie „wobec prezydenta” w obecności m.in. marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Następnie wraz z innymi sędziami pojechał do siedziby Trybunału. Prezes TK Bogdan Święczkowski twierdzi, że sędziowie chcieli wtargnąć do Trybunału, a on ich nie dopuścił do orzekania.

Maciej Berek twierdzi, że złożenie ślubowania przez sędziego wybranego do TK przez Sejm jest jego prawnym obowiązkiem. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość uważa, że to ustrojowy zamach stanu, a Donald Tusk chce siłowo przejąć Trybunał? Dlaczego prezes TK nie chce dopuścić Macieja Berka i pozostałych czterech sędziów, którzy również złożyli ślubowanie w Sejmie do orzekania? Czy rządzący doprowadzą do przełomu w Trybunale?

Polityka PiS zapytamy także o to, czy i jak długo Przemysław Czarnek może być pewien swojej pozycji kandydata na premiera.

Jak idą rozmowy w sprawie wspólnej listy partii prawicowych do wyborów parlamentarnych w przyszłym roku? Czy między PiS a Rozwojem Plus nadal trwa wojna?

M.in. te tematu poruszymy w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24.

Na rozmowę Michała Zielińskiego zapraszamy tuż po godz. 7:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, aplikację RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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