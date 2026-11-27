Black Friday 2026 wystartował, choć promocje i wyprzedaże ruszyły znacznie wcześniej pod hasłem Black Week. Jak sprzedawcy konstruują promocje, by przyciągnąć naszą uwagę? Czy przekreślone ceny i wielkie rabaty zawsze oznaczają realną oszczędność? Jolanta Tkaczyk, dyrektorka Centrum Analiz Marketingowych i kierowniczka Katedry Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego w rozmowie z Piotrem Salakiem zdradziła, jak przetrwać Black Friday.
Po pierwsze ustal budżet, ile możesz wydać. Jeżeli ustalisz budżet powinieneś być spokojniejszy. Warto sprawdzać, ile faktycznie zyskuje się na promocji. Warto porównywać ceny i robić przerwy - powiedziała prof. Tkaczyk.
Zastosuj strategię trzech sekund, czyli jak coś ci się spodoba, to policz do trzech i zadaj sobie pytanie jeszcze raz, czy na pewno muszę to mieć - radziła.
Warto sprawdzać punkt odniesienia do rabatu. Niektóre sklepy próbują manipulować ceną odniesienia – zaznaczyła. Przypomniała też, że są techniki sprzedażowe bazujące na presji czasu. Trzeba nie dać się na to łapać - dodała.
Badaczka przyznała, że zakupy to trochę gra. Z jednej strony przedsiębiorcy chcą zarobić jak najwięcej, a konsumenci chcą wydać jak najmniej. Pozornie interesy są sprzeczne – powiedziała.
Pomoc ze strony AI
W dzisiejszych czasach w zakupach pomagają nam algorytmy. Sztuczna inteligencja pomaga nam w taki sposób, że precyzyjnie można sobie sprawdzić historię ceny w danym sklepie – przyznała prof. Tkaczyk. Najlepszą bronią jest wiedza i w sumie Polacy to robią i dobrze rozpoznają ceny produktów, które ich interesują - dodała.
Dzięki sztucznej inteligencji jesteśmy w stanie porównać w szybkim czasie wiele różnych produktów i ich ceny w różnych sklepach i terminach - wyjaśniła.
Badaczka dodała, że „zakupy to poważna sprawa i są różne style robienia zakupów”. Zaznaczyła przy tym, że „nie ma takiego konstruktu, jak konsument racjonalny”. Wszyscy działamy w tak zwanych stanach ograniczonej racjonalności - przyznała.