RMF24

„Po pierwsze ustal budżet, ile możesz wydać. Warto sprawdzać, ile faktycznie zyskuje się na promocji. Warto porównywać ceny i robić przerwy” – radziła w Rozmowie o 7.00 w Radiu RMF24 prof. Jolanta Tkaczyk, dyrektorka Centrum Analiz Marketingowych i kierowniczka Katedry Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego. Powiedziała też o zasadzie trzech sekund, która może nam się przydać podczas robienia zakupów.



Black Friday 2026 wystartował, choć promocje i wyprzedaże ruszyły znacznie wcześniej pod hasłem Black Week. Jak sprzedawcy konstruują promocje, by przyciągnąć naszą uwagę? Czy przekreślone ceny i wielkie rabaty zawsze oznaczają realną oszczędność? Jolanta Tkaczyk, dyrektorka Centrum Analiz Marketingowych i kierowniczka Katedry Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego w rozmowie z Piotrem Salakiem zdradziła, jak przetrwać Black Friday.

Jak nie dać się oszukać w Black Friday? Ustalanie budżetu i zasada trzech sekund Czas: 18:06

Po pierwsze ustal budżet, ile możesz wydać. Jeżeli ustalisz budżet powinieneś być spokojniejszy. Warto sprawdzać, ile faktycznie zyskuje się na promocji. Warto porównywać ceny i robić przerwy - powiedziała prof. Tkaczyk.

Zastosuj strategię trzech sekund, czyli jak coś ci się spodoba, to policz do trzech i zadaj sobie pytanie jeszcze raz, czy na pewno muszę to mieć - radziła.

Warto sprawdzać punkt odniesienia do rabatu. Niektóre sklepy próbują manipulować ceną odniesienia – zaznaczyła. Przypomniała też, że są techniki sprzedażowe bazujące na presji czasu. Trzeba nie dać się na to łapać - dodała.

Badaczka przyznała, że zakupy to trochę gra. Z jednej strony przedsiębiorcy chcą zarobić jak najwięcej, a konsumenci chcą wydać jak najmniej. Pozornie interesy są sprzeczne – powiedziała.

Pomoc ze strony AI

W dzisiejszych czasach w zakupach pomagają nam algorytmy. Sztuczna inteligencja pomaga nam w taki sposób, że precyzyjnie można sobie sprawdzić historię ceny w danym sklepie – przyznała prof. Tkaczyk. Najlepszą bronią jest wiedza i w sumie Polacy to robią i dobrze rozpoznają ceny produktów, które ich interesują - dodała.

Dzięki sztucznej inteligencji jesteśmy w stanie porównać w szybkim czasie wiele różnych produktów i ich ceny w różnych sklepach i terminach - wyjaśniła.

Badaczka dodała, że „zakupy to poważna sprawa i są różne style robienia zakupów”. Zaznaczyła przy tym, że „nie ma takiego konstruktu, jak konsument racjonalny”. Wszyscy działamy w tak zwanych stanach ograniczonej racjonalności - przyznała.