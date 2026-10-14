Barierki poszły w ruch, Robert Bąkiewicz w akcji. Starcia z policją przed Trybunałem Konstytucyjnym

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Dziesiątki protestujących i policjantów przepychają się przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. Robert Bąkiewicz i członkowie Ruchu Obrony Granic próbują zablokować wejście do TK. Na miejscu są też posłowie PiS i redaktor naczelny Republiki Tomasz Sakiewicz.

Policja rozmontowuje barierki, ustawione przed Trybunałem Konstytucyjnym przez manifestujących. Zgromadzeni próbują temu zapobiec.

Wśród nich są posłowie Prawa i Sprawiedliwości – Antoni Macierewicz i Dariusz Gosek. Przed budynkiem TK pojawił się też prezes Trybunału Bogdan Święczkowski.

Starcia przed TK (autor: Adam Burakowski) / East News

Starcia przed TK (autor: Paweł Supernak_ / PAP

Maciej Berek złożył ślubowanie

W środę rano w Sejmie, w obecności m.in. marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego i marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, wybrany we wrześniu przez Sejm na sędziego TK Maciej Berek złożył ślubowanie z formułą „wobec prezydenta”. Prezydent Karol Nawrocki nie był obecny na uroczystości.

Wkrótce więcej informacji.