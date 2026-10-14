Barierki poszły w ruch, Robert Bąkiewicz w akcji. Starcia z policją przed Trybunałem Konstytucyjnym

Policja rozmontowuje barierki, ustawione przed Trybunałem Konstytucyjnym przez manifestujących. Zgromadzeni próbują temu zapobiec.
Wśród nich są posłowie Prawa i Sprawiedliwości – Antoni Macierewicz i Dariusz Gosek. Przed budynkiem TK pojawił się też prezes Trybunału Bogdan Święczkowski.
Maciej Berek złożył ślubowanie
W środę rano w Sejmie, w obecności m.in. marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego i marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, wybrany we wrześniu przez Sejm na sędziego TK Maciej Berek złożył ślubowanie z formułą „wobec prezydenta”. Prezydent Karol Nawrocki nie był obecny na uroczystości.
Wkrótce więcej informacji.