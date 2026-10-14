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Barierki poszły w ruch, Robert Bąkiewicz w akcji. Starcia z policją przed Trybunałem Konstytucyjnym

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 14 października (10:20)

Dziesiątki protestujących i policjantów przepychają się przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. Robert Bąkiewicz i członkowie Ruchu Obrony Granic próbują zablokować wejście do TK. Na miejscu są też posłowie PiS i redaktor naczelny Republiki Tomasz Sakiewicz.

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Barierki poszły w ruch, Robert Bąkiewicz w akcji. Starcia z policją przed Trybunałem Konstytucyjnym
Robert Bąkiewicz przed TK (autor: Paweł Supernak) /PAP

Policja rozmontowuje barierki, ustawione przed Trybunałem Konstytucyjnym przez manifestujących. Zgromadzeni próbują temu zapobiec. 

Wśród nich są posłowie Prawa i Sprawiedliwości – Antoni Macierewicz i Dariusz Gosek. Przed budynkiem TK pojawił się też prezes Trybunału Bogdan Święczkowski.

Maciej Berek złożył ślubowanie

W środę rano w Sejmie, w obecności m.in. marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego i marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, wybrany we wrześniu przez Sejm na sędziego TK Maciej Berek złożył ślubowanie z formułą „wobec prezydenta”. Prezydent Karol Nawrocki nie był obecny na uroczystości.

Wkrótce więcej informacji.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Trybunał Konstytucyjny

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