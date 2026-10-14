Niespodziewana wizyta Karola Nawrockiego w Trybunale. Trwa protest

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Rafał Leśkiewicz potwierdził, że prezydent przybył do siedziby Trybunału Konstytucyjnego.

Wcześniej, podczas konferencji prasowej Karol Nawrocki powiedział, że „jeżeli Berek nie dokonał formalności ślubowania przed prezydentem, to z pewnością nie jest sędzią TK”.

„Ślubowanie wobec prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie mogło się odbyć, bo właśnie przyjmuję w Pałacu Prezydenckim prezydenta Czarnogóry” - mówił Karol Nawrocki.

Karol Nawrocki dodał, że w poprzednich latach ślubowania odbywały się na uroczystościach organizowanych przez prezydenta w Pałacu Prezydenckim.

Prezydent powiedział, że w tej sytuacji, Trybunał Konstytucyjny będzie dalej działał „w takim składzie, jaki obecnie, formalnie i konstytucyjnie (...) funkcjonuje”.

Ślubowanie Berka

W środę rano w Sejmie wybrany we wrześniu na sędziego TK Maciej Berek złożył ślubowanie z formułą „wobec prezydenta”. Następnie złożył rotę ślubowania na piśmie, z poświadczonym notarialnie podpisem, w Kancelarii Prezydenta RP.

Berek wraz z innymi sędziami wybranymi w tej kadencji przez Sejm udał się potem do siedziby Trybunału, nie został jednak dopuszczony do orzekania przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego.

Protest przed siedzibą TK

Przed siedzibą TK protestują zgromadzeni tam manifestanci, m.in. z Ruchu Obrony Granic i klubów „Gazety Polskiej”.

Prezydent, pytany wcześniej przez dziennikarzy o zorganizowany przed siedzibą Trybunału protest, powiedział, że „obrona TK na fundamentach prawnych i społecznych jest jak najbardziej zasadna”, a „konstytucja i system prawny Polski determinują, kto jest, a kto nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego”.