RMF24

„Nie widzę w Konstytucji upoważnienia dla prezydenta do prowadzenia działalności edukacyjnej na koszt podatnika. Czy to aby nie jest przekroczenie uprawnień?” - tak minister spraw zagranicznych, wicepremier Radosław Sikorski skomentował dziś Akademię Prezydencką, czyli ogłoszony wczoraj przez Karola Nawrockiego projekt dla, jak określił prezydent, „młodych liderów, którzy będą zmieniać nasz kraj na lepsze”.

Karol Nawrocki zabiega o młody elektorat

Prezydent wyszedł z kolejną inicjatywą skierowaną do młodych wyborców. Po tym, jak 29 i 30 sierpnia zorganizował w Rezydencji Prezydenta RP w Juracie spotkanie z młodzieżą, którego głównym punktem były - jak określała prezydencka kancelaria - „rozmowy o Polsce”, wczoraj ogłosił start Akademii Prezydenckiej, która miałaby kształcić „przyszłe elity i kadry Rzeczypospolitej Polskiej”. Dziś skomentował to szef polskiej dyplomacji.

Nie widzę w Konstytucji upoważnienia dla prezydenta do prowadzenia działalności edukacyjnej na koszt podatnika. Czy to aby nie jest przekroczenie uprawnień? - napisał minister spraw zagranicznych, wicepremier Radosław Sikorski.

Wczoraj kancelaria Karola Nawrockiego ogłosiła, że „Polska potrzebuje dzisiaj młodych liderów, którzy będą zmieniać nasz kraj na lepsze” i rozpoczęła nabór do tego bezpłatnego programu edukacyjnego, który jest przeznaczony dla osób w wieku 18-30 lat. Potrwa do 30 września 2027 roku.

Przeciąganie liny, czyli spór o ambasadorów

Relacje między Karolem Nawrockim a Radosławem Sikorskim są napięte m.in. ze względu na kwestię niepowoływania przez prezydenta ambasadorów, co jest kontynuacją konfliktu zapoczątkowanego w marcu 2024 roku przez rząd i byłego prezydenta Andrzeja Dudę.

Radosław Sikorski zarzuca Karolowi Nawrockiemu blokowanie nominacji oraz „sabotowanie państwa” poprzez odmawianie podpisów pod kandydaturami rządu, co zmusza MSZ do kierowania placówkami za pośrednictwem niższych rangą dyplomatów, czyli chargé d’affaires.

Z kolei Pałac Prezydencki zarzuca resortowi, którym kieruje Radosław Sikorski, że sam występuje do innych państw o zgodę na przyjęcie nowych ambasadorów, zanim wcześniej uzgodni kandydatury z prezydentem.