RMF24

Rosnące koszty wojny z Ukrainą zmuszają rosyjskie władze do coraz bardziej radykalnych działań. Władimir Putin i jego otoczenie sięgają już nie tylko po aktywa zagranicznych firm, ale także po majątki lojalnych dotąd oligarchów – informuje „Wall Street Journal”. Skala nacjonalizacji w Rosji osiąga bezprecedensowy poziom, a nawet najwierniejsi sojusznicy Kremla nie mogą czuć się bezpieczni.

Jeszcze do niedawna wydawało się, że majątki rosyjskich oligarchów lojalnych wobec Władimira Putina są nietykalne. Jednak ostatnie miesiące pokazują, że sytuacja uległa dramatycznej zmianie. Przykład Wadima Moskowicza, byłego senatora i właściciela jednego z największych holdingów rolnych w kraju – Rusagro, jest tego najlepszym dowodem. Mimo długoletniej lojalności wobec Kremla, Moskowicz w lipcu stanął przed sądem, oskarżony o oszustwa i wręczanie łapówek. Jego majątek, szacowany na 7 miliardów dolarów, został skonfiskowany przez państwo.

Podobny los spotkał innych prominentnych przedstawicieli rosyjskiego biznesu. Konstantin Strukow, deputowany partii Jedna Rosja i były właściciel jednej z największych firm wydobywających złoto – Jużurałzołoto, również stracił swój majątek. Z kolei Wiktor Momotow, były sędzia Sądu Najwyższego, musiał pożegnać się z niemal setką nieruchomości.

Nacjonalizacja na niespotykaną skalę

Z danych moskiewskiej agencji ekonomicznej AK&M wynika, że w 2026 roku konfiskaty prywatnych aktywów stanowiły aż 40 procent wartości wszystkich fuzji i przejęć w Rosji. To ogromny wzrost w porównaniu do poprzednich lat – w 2025 roku było to nieco ponad 20 procent, a w 2024 roku zaledwie 7 procent. Rosyjscy ekonomiści alarmują, że coraz częściej przejęcia majątków są efektem sfabrykowanych lub zmyślonych zarzutów, które mają na celu jedynie przejęcie wartościowych aktywów przez państwo.

Przejęte majątki teoretycznie powinny być sprzedawane na otwartych aukcjach, jednak w praktyce ponad 90 procent trafia do korporacji państwowych lub osób blisko związanych z Putinem. Przykładem może być rosyjski oddział międzynarodowego producenta opakowań Aptar, który w ubiegłym roku osiągnął przychody przekraczające 20 milionów dolarów. Na mocy dekretu prezydenta, firma została przekazana spółce kontrolowanej przez siostrzeńca Ramzana Kadyrowa, przywódcy Czeczenii.

Nowe prawo – nowe możliwości dla Kremla

W sierpniu 2026 roku Władimir Putin podpisał nowy dekret, który pozwala państwu na tymczasowe przejmowanie kontroli nad kluczową infrastrukturą – rafineriami, sieciami telekomunikacyjnymi, obiektami przemysłowymi i logistycznymi – jeśli właściciele nie zapewnią im odpowiedniej ochrony przed atakami ukraińskich dronów.

Choć według oficjalnych danych na razie nie przejęto żadnej firmy na podstawie nowych przepisów, eksperci ostrzegają, że w każdej chwili może to dotyczyć nawet 167 obiektów należących do prywatnych przedsiębiorstw.

Rosyjscy ekonomiści podkreślają, że obecna sytuacja to efekt kurczących się zasobów. Koszty wojny rosną z każdym miesiącem, a Kreml desperacko poszukuje nowych źródeł finansowania. „Tort do podziału się kurczy, więc grupy najbardziej zbliżone do Kremla próbują pochłonąć to, co zostało” – komentuje Andriej Jakowlew, rosyjski ekonomista związany z Wolnym Uniwersytetem w Berlinie.

W praktyce oznacza to, że nawet najwierniejsi sojusznicy reżimu nie mogą czuć się bezpieczni. Każdy, kto posiada wartościowe aktywa, może w każdej chwili paść ofiarą nacjonalizacji, niezależnie od dotychczasowej lojalności wobec władzy.