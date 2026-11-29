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Na wschodnim zboczu Etny, w pobliżu sycylijskiej miejscowości Sant’Alfio, rośnie niezwykły świadek historii i natury – Kasztanowiec Stu Koni. To drzewo, zostało właśnie wpisane do Księgi Rekordów Guinnessa jako największy żywy okaz drzewa o wielu pniach na świecie. Jego imponujący obwód oraz fascynująca historia przyciągają uwagę nie tylko miłośników przyrody, ale także pasjonatów historii i tajemnic.

Kasztanowiec Stu Koni to prawdziwy kolos w świecie roślin. Oficjalnie zmierzony obwód zewnętrzny drzewa wynosi aż 52,4 metra, co czyni go rekordzistą w kategorii drzew wielopniowych. Trzy główne pnie tego niezwykłego okazu mają obwody odpowiednio 21,7 metra, 11,8 metra i 21,4 metra, a ich suma przekracza nawet 54 metry.

Choć na pierwszy rzut oka wydaje się, że są to oddzielne drzewa, badania naukowe potwierdziły, że wszystkie pnie wyrosły z jednego, wspólnego systemu korzeniowego i są genetycznie jednorodne.

Ile lat ma Kasztanowiec Stu Koni?

Wiek tego sycylijskiego giganta od lat fascynuje badaczy. Szacunki ekspertów wskazują, że drzewo może mieć ponad 2200 lat, choć nie brakuje hipotez sugerujących, że jego historia sięga nawet trzech tysięcy lat wstecz.

Jeśli te przypuszczenia zostaną potwierdzone w przyszłości przez badania radiowęglowe, Kasztanowiec Stu Koni może zdobyć kolejny tytuł – najstarszego kasztanowca na świecie. Niezależnie od dokładnej liczby lat, już dziś drzewo to uznawane jest za jeden z najstarszych żywych organizmów na kontynencie europejskim.

Kasztanowiec Stu Koni na Sycylii / Shutterstock

Legenda źródłem nazwy drzewa

Nazwa drzewa nie jest przypadkowa i wiąże się z barwną sycylijską legendą. Według przekazywanych z pokolenia na pokolenie opowieści, pewna królowa podczas polowania na zboczach Etny została zaskoczona przez gwałtowną burzę. Wraz ze swoim stuosobowym orszakiem – rycerzami i damami dworu – schroniła się pod rozłożystą koroną kasztanowca, który zapewnił wszystkim bezpieczne schronienie przed żywiołem.

Różne wersje tej legendy wskazują na różne postaci historyczne, takie jak Joanna I Andegaweńska, Joanna Aragońska czy Izabela Angielska, jednak niezależnie od szczegółów, opowieść ta na stałe wpisała się w lokalną tradycję i nadała drzewu jego wyjątkową nazwę.

Od średniowiecznych kronik do współczesnych rekordów

Pierwsze wzmianki o Kasztanowcu Stu Koni pojawiają się już w dokumentach z XVI wieku. W XVIII stuleciu drzewo stało się jednym z najważniejszych punktów na trasie podróżników z północnej i zachodniej Europy, którzy przemierzali Sycylię w poszukiwaniu niezwykłych miejsc i przyrodniczych osobliwości.

W 1745 roku, na mocy specjalnego dekretu, władze zakazały ścinania kasztanowca, co uznaje się za jeden z najstarszych przykładów ochrony przyrody w Europie. Współcześnie drzewo posiada status narodowego pomnika przyrody, a w 2006 roku zostało uhonorowane przez UNESCO tytułem Pomnika Posłańca Pokoju.