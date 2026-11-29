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Iran miał w marcu wykorzystywać system satelitarny Starlink do wspierania działań wymierzonych w amerykańskie siły na Bliskim Wschodzie – podał w sobotę „Washington Post”. Według źródeł dziennika Elon Musk miał być oburzony, gdy dowiedział się także o nieautoryzowanym użyciu usługi Starshield przez Pentagon.

Jak podał „Washington Post”, powołując się na cztery osoby zaznajomione ze sprawą, Iran miał używać systemu Starlink do wspierania operacji wojskowych przeciwko siłom USA.

Jedno ze źródeł przekazało dziennikowi, że w tajnym sprawozdaniu przedstawionym latem szefowi Pentagonu znalazła się wzmianka o wykorzystaniu tej technologii przez Teheran. System miał służyć do zapewniania dowodzenia i kontroli nad siłami zbrojnymi oraz nadzorowania operacji z użyciem dronów uderzeniowych typu kamikadze.

Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły bombardowanie Iranu 28 lutego. Teheran odpowiadał zmasowanymi atakami z użyciem pocisków balistycznych i dronów, wymierzonymi w amerykańskie bazy wojskowe na Bliskim Wschodzie.

Pentagon miał korzystać z tańszego pakietu

Według dziennika zespół Elona Muska ustalił również, że amerykańskie siły zbrojne wykorzystywały wojskową wersję usługi, Starshield, do obsługi dronów kamikadze.

Problem miał polegać na tym, że Pentagon opłacał pakiet przeznaczony do działania na ziemi, nie wykupując droższej – według źródeł pięciokrotnie – usługi umożliwiającej korzystanie z systemu w powietrzu.

Źródła „Washington Post” twierdzą, że Musk był wściekły po uzyskaniu informacji o obu przypadkach. Rozmówcy gazety zachowali anonimowość, obawiając się konsekwencji ze strony miliardera, który stoi na czele SpaceX – właściciela systemów Starlink i Starshield.

SpaceX ograniczało dostęp Rosji

„Washington Post” przypomniał, że wcześniej SpaceX miało reagować na informacje o wykorzystywaniu Starlinka przez przeciwników USA.

W styczniu ukraińskie wojsko zwróciło się do firmy Muska o ograniczenie możliwości korzystania z terminali. Powodem były nagrania i szczątki rosyjskiego dalekosiężnego drona bojowego Italmas, na którego skrzydle znajdował się terminal Starlink.

W odpowiedzi SpaceX miało odciąć łączność terminalom przemieszczającym się na terytorium Ukrainy z prędkością przekraczającą 70 km/h. Firma współpracowała też z ukraińską armią przy stworzeniu listy zatwierdzonych terminali wyłączonych spod tych ograniczeń.

Według dziennika co najmniej dwóch menedżerów zostało zwolnionych w związku z przypadkami niewłaściwego wykorzystania usługi.

Starlink i Starshield są wykorzystywane m.in. przez sojuszników USA, w tym ukraińską armię oraz irańskich dysydentów. „Washington Post” zwrócił jednak uwagę, że z technologii potrafią korzystać także przeciwnicy Waszyngtonu – mimo prób ograniczania takiego użycia.