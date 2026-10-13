Jest opinia Komisji Weneckiej w sprawie TK. Rzecznik prezydenta odpowiada

RMF24

Komisja Wenecka wydała opinię w sprawie ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego podkreśla jednak, że jej stanowisko nie ma mocy prawnej, a decyzje w tej sprawie podejmowane są wyłącznie na podstawie polskiej konstytucji i ustaw. Spór o zaprzysiężenie nowych sędziów TK wciąż pozostaje nierozstrzygnięty.

We wtorek światło dzienne ujrzała opinia Komisji Weneckiej – organu doradczego Rady Europy – dotycząca procedury odbierania ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. Komisja zarekomendowała, by prezydent niezwłocznie odbierał ślubowanie od nowych sędziów, nie ingerując w procedurę ich wyboru. W przypadku odmowy lub opóźnienia ze strony głowy państwa, Komisja sugeruje umożliwienie złożenia ślubowania bez fizycznej obecności prezydenta, przy zachowaniu wszystkich formalnych wymogów.

Ślubowanie bez prezydenta? Komisja Wenecka wskazuje rozwiązanie Komisja Wenecka dopuszcza możliwość złożenia ślubowania przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego bez fizycznej obecności prezydenta - taka opinia została właśnie opublikowana na stronach Komisji.

Stanowisko Pałacu Prezydenckiego

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz w rozmowie z Polską Agencją Prasową stanowczo podkreślił, że opinia Komisji Weneckiej nie jest źródłem prawa w Polsce. Komisja ma kompetencje wyłącznie o charakterze doradczym. Wydawane przez nią opinie nie są źródłem prawa w Polsce - są nimi konstytucja i ustawy, i to one wyznaczają zakres kompetencji oraz prerogatyw Prezydenta RP. Prezydent jest strażnikiem konstytucji, działa w oparciu o jej przepisy a także w ramach obowiązujących ustaw – zaznaczył Leśkiewicz.

Na odebranie ślubowania przez prezydenta czeka obecnie pięć osób wybranych w tej kadencji przez Sejm na sędziów Trybunału Konstytucyjnego: Krystian Markiewicz, Marcin Dziurda, Anna Korwin-Piotrowska, Maciej Taborowski oraz Maciej Berek. W przypadku czterech z nich trwa spór kompetencyjny, który rozstrzygnąć ma sam Trybunał. Rzecznik prezydenta przypomniał, że do momentu rozstrzygnięcia przez TK, nie będzie żadnych działań ze strony głowy państwa w kwestii ich ślubowania.

Kontrowersje wokół ślubowania

Czterech z nowych sędziów TK, niezaproszonych przez prezydenta do złożenia ślubowania, zdecydowało się na symboliczny gest – złożyli ślubowanie w Sali Kolumnowej Sejmu, przekazując pisemne roty do Kancelarii Prezydenta. Prezes Trybunału Bogdan Święczkowski uznał jednak, że takie działanie nie spełnia wymogu ślubowania „wobec prezydenta”.

Tymczasem prezydent Nawrocki przyjął ślubowanie od Magdaleny Bentkowskiej i Dariusza Szostka, a także od Sławomira Patyry, wybranego w czerwcu.

Co dalej ze ślubowaniem?

W przypadku Macieja Berka, wybranego na sędziego TK we wrześniu, rzecznik prezydenta wskazuje, że konieczne jest jeszcze przedłożenie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe. Leśkiewicz podkreślił, że opinia Komisji Weneckiej nie wpływa na decyzje prezydenta, działania parlamentu ani wyroki polskich sądów.

O wydanie opinii wnioskował Komitet Monitorujący PACE – jeden z kluczowych organów Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, odpowiedzialny za monitorowanie przestrzegania zobowiązań przez państwa członkowskie.