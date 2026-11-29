RMF24

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23-letni Ukrainiec z bronią za paskiem, którego wczoraj wieczorem zatrzymali policjanci w galerii handlowej w Siedlcach na Mazowszu, przebywa w Polsce legalnie - ustalił dziennikarz RMF FM Michał Radkowski. Mężczyzna był nietrzeźwy - miał ponad 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Wczoraj po godz. 18 obywatel Ukrainy chodził z przedmiotem przypominającym broń umieszczonym za paskiem spodni w dużym centrum handlowym w mazowieckich Siedlcach.

Ktoś zadzwonił na numer alarmowy 112. Patrol policji na miejscu pojawił się już po dwóch minutach od zgłoszenia. Mężczyznę nieco wcześniej obezwładnili ochroniarze galerii.

Zatrzymany był pijany. Badanie wykazało, że miał 2,5 promila alkoholu we krwi.

Jak dziś dowiedział się reporter RMF FM, Ukrainiec przebywa w Polsce legalnie. Obecnie znajduje się w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.

Jutro 23-latek ma zostać przesłuchany przez prokuraturę. Ta zdecyduje, czy wszcząć w tej sprawie śledztwo. To zależy od tego, czy przedmiot, z którym chodził w galerii, był bronią palną, na której posiadanie trzeba mieć pozwolenie.