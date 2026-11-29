RMF24

Mieszkańcy Szwajcarii decydują dziś w referendum, czy ich kraj powinien złagodzić ograniczenia dotyczące eksportu broni, co jest delikatną kwestią ze względu na tradycyjną neutralność kraju oraz na przyszłość jego przemysłu zbrojeniowego.

Szwajcaria głosuje ws. eksportu broni. Ukraina nadal wykluczona

Jak przypomina agencja Reutera, Szwajcaria przestrzega konwencji haskich z 1907 roku dotyczących neutralności, które uniemożliwiają jej udział w konfliktach zbrojnych, o ile sama nie jest bezpośrednio zagrożona, oraz udzielanie wsparcia wojskowego którejkolwiek ze stron.

O stanowisku tym zaczęto dyskutować po rosyjskiej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w 2022 roku, kiedy Berno zablokowało krajom europejskim wysyłanie wcześniej zakupionej szwajcarskiej amunicji i pojazdów bojowych w celu wsparcia Kijowa. W rezultacie inne kraje unikały zakupu tego sprzętu, przez co szwajcarski eksport broni gwałtownie spadł w latach 2023 i 2024. To z kolei wywołało obawy o przyszłość lokalnego przemysłu zbrojeniowego oraz zdolność Szwajcarii do samoobrony.

W zeszłym roku szwajcarski parlament przegłosował złagodzenie ograniczeń dotyczących eksportu sprzętu wojskowego, co skłoniło przeciwników do wyjścia z inicjatywą referendalną. Popierana przez rząd propozycja pozwalałaby Szwajcarii na wysyłanie broni do 36 krajów zachodnich, nawet jeśli byłyby one zaangażowane w konflikty. Wcześniej było to zabronione na mocy przepisów dotyczących neutralności.

Umożliwiłoby to również Szwajcarii sprzedaż broni do innych krajów bez wymogu zawarcia klauzuli mówiącej, że rząd w Bernie musi wyrazić zgodę na ewentualny reeksport wcześniej zakupionego sprzętu. Złagodzenie ograniczeń nie dotyczyłoby Ukrainy, która nadal nie mogłaby otrzymywać szwajcarskiego sprzętu ani bezpośrednio, ani pośrednio.

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Zwolennicy złagodzenia ograniczeń twierdzą, że są one niezbędne do utrzymania zdolności obronnych Szwajcarii i ochrony jej przemysłu zbrojeniowego. Przeciwnicy argumentują, że jakiekolwiek złagodzenie przepisów podważyłoby szwajcarską neutralność i mogłoby doprowadzić do częstszego wykorzystywania szwajcarskiej broni w wojnach domowych.

Przed referendum poparcie wyborców rozkładało się niemal po równo. Według sondażu przeprowadzonego przez grupę wydawniczą Tamedia 49 proc. respondentów opowiadało się za złagodzeniem ograniczeń, a 48 proc. było przeciwnych.

W trakcie referendum mieszkańcy rozstrzygają jeszcze trzy inne kwestie:

zmian w systemie emerytalnym,

ulg podatkowych dla małżeństw,

ograniczenia stosowania fajerwerków.