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Ks. Rafał Główczyński, znany szerzej jako Ksiądz z osiedla, został ukarany suspensą i wydalony z domu zakonnego. Zarząd Polskiej Prowincji Salwatorianów poinformował, że duchowny nie może już sprawować sakramentów, w tym odprawiać mszy świętej czy spowiadać wiernych. Ksiądz zapowiada odwołanie do Stolicy Apostolskiej.

Ks. Rafał Główczyński zdobył ogólnopolską rozpoznawalność w 2023 roku, kiedy to pod Mostem Świętokrzyskim w Warszawie organizował sobotnie, ewangelizacyjne dyskoteki bez alkoholu. W kolejnych miesiącach nie zwalniał tempa – w Wielkim Poście 2024 roku prowadził tam nocne nabożeństwa drogi krzyżowej, a latem otworzył na Bulwarach Wiślanych klubokawiarnię bez cennika pod nazwą „Cyrk Motyli”.

W lipcu 2024 roku ks. Główczyński ogłosił kolejną inicjatywę – zbiórkę środków na barkę, na której planował otworzyć kolejną klubokawiarnię. Jego działania spotykały się z entuzjazmem młodzieży i osób szukających alternatywnych form duszpasterstwa, ale także z rosnącą krytyką ze strony części środowisk kościelnych.

Decyzja zakonu: suspensa i wydalenie

W sobotę, 28 listopada 2026 roku, Zarząd Polskiej Prowincji Salwatorianów opublikował oficjalne oświadczenie, w którym poinformował o nałożeniu na ks. Główczyńskiego kary suspensy. Oznacza to, że duchowny nie może sprawować żadnych sakramentów i sakramentaliów, w tym odprawiać mszy świętej czy spowiadać wiernych.

„W decyzji, którą ks. Rafał otrzymał, zostało mu przypomniane, że w tej sytuacji, gdyby mimo zakazu wynikającego z suspensy, próbował sprawować sakrament pokuty i pojednania, rozgrzeszenie przez niego udzielone będzie nieważne. Otrzymał również zakaz noszenia stroju zakonnego i duchownego oraz zamieszczania zdjęć w przestrzeni medialnej, na których występuje w takim stroju” – czytamy w oświadczeniu.

Decyzja ta została podjęta po serii konfliktów między duchownym a jego przełożonymi. Zarząd zakonu podkreślił, że ks. Główczyński został także wydalony z domu zakonnego w trybie natychmiastowym i nie może przebywać w żadnym innym domu zgromadzenia salwatorianów.

Kulisy konfliktu

Spór między ks. Główczyńskim a przełożonymi narastał od miesięcy. Punktem zapalnym była decyzja o przeniesieniu duchownego z Piastowa do Trzebnicy, którą zakon tłumaczył jako „normalną praktykę zmiany miejsca zamieszkania zakonnika”. Jednak ks. Główczyński publicznie zarzucił przełożonym pisanie nieprawdy.

„Jestem księdzem, który chciał coś dla ludzi zrobić, parę rzeczy mi się udało i chyba to zaczęło przeszkadzać” – przekazał ksiądz we wpisie w mediach społecznościowych.

Duchowny zapowiedział także publikację „obszernego materiału ze skanami maili pokazującymi, jaka jest prawda”. W kolejnych wpisach w mediach społecznościowych informował, że otrzymał zakaz medialnych wypowiedzi i publikowania postów, jednak mimo to nie przestał komentować sytuacji.

Według przełożonych, ks. Główczyński nie uzyskał zgody na zakup barki na Wiśle ani domu rekolekcyjnego na Maderze.

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„Zarząd prowincji zakonnej miał wiedzę o tych pomysłach, ale po analizie i rozeznaniu nie wyraził akceptacji co do ich realizacji. Ponadto ks. Główczyński otrzymał wręcz wyraźny zakaz zakupu tych miejsc. Następnie w maju br. poinformował nas jako zarząd, że po jego udziale w programie ‘The Traitor’ pojawił się sponsor na zakup barki. Wówczas po raz kolejny otrzymał odpowiedź odmowną w tej kwestii. Następnie rozpoczął on zbiórkę pieniężną promowaną przez swoje media społecznościowe, na zakup barki” – poinformowali duchowni.

W piątek 27 listopada ksiądz zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym przedstawił swoją wersję spotkania z Zarządem Polskiej Prowincji Salwatorianów, które miało miejsce 2 listopada w Krakowie. Według zakonnika przełożeni próbowali go zastraszyć, a na koniec powiedzieli: „tylko nie mów nikomu”.

Według salwatorianów w swoim wpisie ks. Główczyński przedstawił „zniekształcony i wybiórczy” przebieg spotkania z przełożonymi, w którym „mijał się z prawdą”.

Zarzuty o „poważne zgorszenie”

Przełożeni zakonu uznali, że działania ks. Główczyńskiego wywołały „poważne zgorszenie zewnętrzne”. W związku z tym 28 listopada 2026 roku duchowny został natychmiast wydalony z domu zakonnego. Władze zakonu podkreśliły, że nie może on przebywać w żadnym innym domu zgromadzenia salwatorianów.

W oświadczeniu zaznaczono również, że decyzje te nie mają jeszcze charakteru ostatecznego. Ks. Rafał Główczyński ma możliwość odwołania się i powrotu zarówno do wspólnoty zakonnej, jak i do pełnienia posługi kapłańskiej.

W sobotę wieczorem ks. Główczyński opublikował kolejny wpis w mediach społecznościowych, w którym zapowiedział odwołanie się do Stolicy Apostolskiej od decyzji przełożonych. Duchowny nie zamierza rezygnować z walki o swoje dobre imię i powrót do posługi kapłańskiej.