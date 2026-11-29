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Wielki finał święta miłośników seriali przed nami! Podczas Gali Zamknięcia 3. edycji Festiwalu BNP Paribas Warsaw SerialCon w Multikinie Złote Tarasy, międzynarodowe jury w składzie: Jan P. Matuszyński, Louise Hooper, Coky Giedroyc, Katherine Burchill ogłosi laureatów Konkursu na Najlepszy Polski Serial Roku 2026. Twórcy powalczą o nagrody pieniężne o łącznej puli ponad 100 tysięcy złotych. Gwiazdą wieczoru będzie Wojtek Urbański.

BNP Paribas Warsaw SerialCon po raz trzeci stał się najważniejszym punktem na serialowej ma pie Polski. W Konkursie Głównym prezentowane są najciekawsze rodzime seriale fabularne, które miały swoje premiery w 2025 lub 2026 roku. O podziale nagród w kategoriach konkursowych zadecyduje niezależne, międzynarodowe jury złożone z uznanych twórczyń i twórców światowej branży audiowizualnej:

Jan P. Matuszyński (przewodniczący jury) – polski reżyser filmowy i telewizyjny. Wyre

żyserował cenione seriale: „Wataha”, „Król” oraz „Przesmyk” (nagrodzony na zeszłorocz

nym BNP Paribas Warsaw SerialCon za najlepszy scenariusz i rolę żeńską).

(przewodniczący jury) – polski reżyser filmowy i telewizyjny. Wyre żyserował cenione seriale: „Wataha”, „Król” oraz „Przesmyk” (nagrodzony na zeszłorocz nym BNP Paribas Warsaw SerialCon za najlepszy scenariusz i rolę żeńską). Louise Hooper – ceniona brytyjska reżyserka telewizyjna. W jej dorobku znajdują się

światowe hity, m.in. „Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy”, „Wiedźmin” oraz nagra

dzane miniseriale „Z Krwi i kości” i „Oszustka”.

– ceniona brytyjska reżyserka telewizyjna. W jej dorobku znajdują się światowe hity, m.in. „Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy”, „Wiedźmin” oraz nagra dzane miniseriale „Z Krwi i kości” i „Oszustka”. Coky Giedroyc – brytyjska reżyserka filmowa i telewizyjna, dwukrotna laureatka nagrody

BAFTA, nominowana do nagród Emmy i Złotego Globu. Autorka głośnych produkcji, ta

kich jak: „Tysiąc ciosów”, „Szpiedzy w Warszawie”, „Dom grozy”, „Gypsy” czy „Roz

pustnice”.

– brytyjska reżyserka filmowa i telewizyjna, dwukrotna laureatka nagrody BAFTA, nominowana do nagród Emmy i Złotego Globu. Autorka głośnych produkcji, ta kich jak: „Tysiąc ciosów”, „Szpiedzy w Warszawie”, „Dom grozy”, „Gypsy” czy „Roz pustnice”. Katherine Burchill – nagradzana kostiumografka pracująca przy największych produk

cjach gatunkowych i kostiumowych. Laureatka nagrody Emmy za „Ród smoka” oraz na

grody BAFTA za miniserial „Skandal w angielskim stylu”. Współtworzyła kostiumy m.in.

do „Gry o tron”, czy „Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy”.

W ramach Konkursu Głównego o tytuł Najlepszego Polskiego Serialu i nagrodę w wysokości 25.000 zł nominowani są:

„Proud” (HBO Max)

„Wśród nocnej ciszy” (HBO Max)

„Ołowiane dzieci” (Netflix)

„Lalka” (Netflix)

„Matki Pingwinów. Sezon 2” (Netflix)

„The Office PL. Sezon 6” (CANAL+)

W kategorii Najlepsza Rola Żeńska, w której nagrodą jest 10.000 zł, nominowane są:

Izabela Kuna („Klara. Rewolucja”, HBO Max)

Justyna Wasilewska („Wśród nocnej ciszy”, HBO Max)

Joanna Kulig („Ołowiane dzieci”, Netflix)

Sandra Drzymalska („Lalka”, Netflix)

Maria Dębska („Pionek”, SkyShowtime)

Masza Wągrocka („Matki Pingwinów. Sezon 2”, Netflix)

Nie żyje Mike Love. Był jednym ze współzałożycieli The Beach Boys Nie żyje Mike Love, wokalista i współzałożyciel legendarnej grupy The Beach Boys. Zmarł w sobotni wieczór, 28 listopada 2026 roku, w wieku 85 lat w swoim domu w Malibu w otoczeniu rodziny.

Scena z serialu „Lalka”, OFF CAMERA & BNP Paribas Warsaw SerialCon / materiały prasowe

W kategorii Najlepsza Rola Męska, w której nagrodą jest 10.000 zł, nominowani są:

Ignacy Liss („Proud”, HBO Max)

Adam Woronowicz („Klara. Rewolucja”, HBO Max)

Łukasz Simlat („Wśród nocnej ciszy”, HBO Max)

Michał Żurawski („Ołowiane dzieci”, Netflix)

Tomasz Schuchardt („Lalka”, Netflix)

Piotr Polak („The Office PL. Sezon 6”, CANAL+)

W kategorii Najlepsza Reżyseria, w której nagrodą jest 10.000 zł, nominowani są:

Karol Klementewicz („Proud”, HBO Max)

Jan Holoubek („Wśród nocnej ciszy”, HBO Max)

Maciej Pieprzyca („Ołowiane dzieci”, Netflix)

Paweł Maślona („Lalka”, Netflix)

Klara Kochańska-Bajon, Jagoda Szelc („Matki Pingwinów. Sezon 2”, Netflix)

Łukasz Kośmicki („Klangor. Sezon 2”, CANAL+)

W kategorii Najlepsze Zdjęcia, w której nagrodą jest 10.000 zł, nominowani są:

Weronika Bilska („Proud”, HBO Max)

Maciej Sobieraj („Wśród nocnej ciszy”, HBO Max)

Witold Płóciennik (†) („Ołowiane dzieci”, Netflix)

Paweł Flis („Lalka”, Netflix)

Ita Zbroniec-Zajt („Matki Pingwinów. Sezon 2”, Netflix)

Paweł Chorzępa („The Office PL. Sezon 6”, CANAL+)

W kategorii Najlepsza Reżyseria Obsady, w której nagrodą jest 10.000 zł, nominowani są:

Viola Borcuch („Proud”, HBO Max)

Magdalena Szwarcbart („Klara. Rewolucja”, HBO Max)

Żywia Kosińska („Wśród nocnej ciszy”, HBO Max)

Alina Trybiło-Falana, Gniewko Falana („Ołowiane dzieci”, Netflix)

Katarzyna Gryciuk-Krzywda („Lalka”, Netflix)

Julia Popkiewicz, Gniewko Falana, Marta Markiewicz („Matki Pingwinów. Sezon 2”, Net

flix)

W kategorii Najlepszy Scenariusz, w której nagrodą jest 10.000 zł, nominowani są:

Karol Klementewicz, Monika Pęcikiewicz („Proud”, HBO Max)

Marek Modzelewski („Klara. Rewolucja”, HBO Max)

Jakub Korolczuk („Ołowiane dzieci”, Netflix)

Paweł Demirski, Jagoda Dutkiewicz, Paweł Maślona („Lalka”, Netflix)

Klara Kochańska-Bajon, Nina Lewandowska, Justyna Bilik, Ariadna Lewańska, Magdalena Żakowska („Matki Pingwinów. Sezon 2”, Netflix)

Łukasz Sychowicz, Jakub Rużyłło, Mateusz Zimnowodzki („The Office PL. Sezon 6”,

CANAL+)

W kategorii Tomorrow’s Icon, czyli wyróżnienia i nagrody w wysokości 10.000 zł dla młodej kreatywnej osoby, która w danym roku zaproponowała nowe i oryginalne, przełomowe spojrzenie na polski serial – przykuwając uwagę branży i widzów swoimi świeżymi, twórczymi pomysłami, nominowani są:

Maria Kania („Lalka”, Netflix; „Wśród nocnej ciszy”, HBO Max)

Ignacy Liss („Proud”, HBO Max)

Kamil Studnicki („Proud”, HBO Max)

Mary Pawłowska („Klangor. Sezon 2”, CANAL+)

Masza Wągrocka („Matki Pingwinów. Sezon 2”, Netflix)

Scena z serialu „Proud”, OFF CAMERA & BNP Paribas Warsaw SerialCon / materiały prasowe

Nagroda Kasi Bajki - wyróżnienie powołane przez organizatorów Festiwalu oraz CANAL+ Polska ku pamięci Kasi Bajki, wieloletniej programerki i managerki Fundacji OFF CAMERA, honorujące twórców audiowizualnych, którzy potrafią inspirować, poruszać i zaskakiwać. Nominowani są:

Kaja Klimek

Anna Tatarska

Łukasz Muszyński

Tytus Hołdys

Laureatów poznamy już wieczorem. A gwiazdą wieczoru Gali Zamknięcia tegorocznej edycji Festiwalu BNP Paribas Warsaw SerialCon będzie Wojtek Urbański - ceniony polski kompozytor, producent muzyczny i aranżer, którego twórczość od lat wyznacza nowe kierunki w muzyce filmowej i serialowej.