BNP Paribas Warsaw SerialCon po raz trzeci stał się najważniejszym punktem na serialowej ma pie Polski. W Konkursie Głównym prezentowane są najciekawsze rodzime seriale fabularne, które miały swoje premiery w 2025 lub 2026 roku. O podziale nagród w kategoriach konkursowych zadecyduje niezależne, międzynarodowe jury złożone z uznanych twórczyń i twórców światowej branży audiowizualnej:
- Jan P. Matuszyński (przewodniczący jury) – polski reżyser filmowy i telewizyjny. Wyre
żyserował cenione seriale: „Wataha”, „Król” oraz „Przesmyk” (nagrodzony na zeszłorocz
nym BNP Paribas Warsaw SerialCon za najlepszy scenariusz i rolę żeńską).
- Louise Hooper – ceniona brytyjska reżyserka telewizyjna. W jej dorobku znajdują się
światowe hity, m.in. „Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy”, „Wiedźmin” oraz nagra
dzane miniseriale „Z Krwi i kości” i „Oszustka”.
- Coky Giedroyc – brytyjska reżyserka filmowa i telewizyjna, dwukrotna laureatka nagrody
BAFTA, nominowana do nagród Emmy i Złotego Globu. Autorka głośnych produkcji, ta
kich jak: „Tysiąc ciosów”, „Szpiedzy w Warszawie”, „Dom grozy”, „Gypsy” czy „Roz
pustnice”.
- Katherine Burchill – nagradzana kostiumografka pracująca przy największych produk
cjach gatunkowych i kostiumowych. Laureatka nagrody Emmy za „Ród smoka” oraz na
grody BAFTA za miniserial „Skandal w angielskim stylu”. Współtworzyła kostiumy m.in.
do „Gry o tron”, czy „Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy”.
W ramach Konkursu Głównego o tytuł Najlepszego Polskiego Serialu i nagrodę w wysokości 25.000 zł nominowani są:
- „Proud” (HBO Max)
- „Wśród nocnej ciszy” (HBO Max)
- „Ołowiane dzieci” (Netflix)
- „Lalka” (Netflix)
- „Matki Pingwinów. Sezon 2” (Netflix)
- „The Office PL. Sezon 6” (CANAL+)
W kategorii Najlepsza Rola Żeńska, w której nagrodą jest 10.000 zł, nominowane są:
- Izabela Kuna („Klara. Rewolucja”, HBO Max)
- Justyna Wasilewska („Wśród nocnej ciszy”, HBO Max)
- Joanna Kulig („Ołowiane dzieci”, Netflix)
- Sandra Drzymalska („Lalka”, Netflix)
- Maria Dębska („Pionek”, SkyShowtime)
- Masza Wągrocka („Matki Pingwinów. Sezon 2”, Netflix)
W kategorii Najlepsza Rola Męska, w której nagrodą jest 10.000 zł, nominowani są:
- Ignacy Liss („Proud”, HBO Max)
- Adam Woronowicz („Klara. Rewolucja”, HBO Max)
- Łukasz Simlat („Wśród nocnej ciszy”, HBO Max)
- Michał Żurawski („Ołowiane dzieci”, Netflix)
- Tomasz Schuchardt („Lalka”, Netflix)
- Piotr Polak („The Office PL. Sezon 6”, CANAL+)
W kategorii Najlepsza Reżyseria, w której nagrodą jest 10.000 zł, nominowani są:
- Karol Klementewicz („Proud”, HBO Max)
- Jan Holoubek („Wśród nocnej ciszy”, HBO Max)
- Maciej Pieprzyca („Ołowiane dzieci”, Netflix)
- Paweł Maślona („Lalka”, Netflix)
- Klara Kochańska-Bajon, Jagoda Szelc („Matki Pingwinów. Sezon 2”, Netflix)
- Łukasz Kośmicki („Klangor. Sezon 2”, CANAL+)
W kategorii Najlepsze Zdjęcia, w której nagrodą jest 10.000 zł, nominowani są:
- Weronika Bilska („Proud”, HBO Max)
- Maciej Sobieraj („Wśród nocnej ciszy”, HBO Max)
- Witold Płóciennik (†) („Ołowiane dzieci”, Netflix)
- Paweł Flis („Lalka”, Netflix)
- Ita Zbroniec-Zajt („Matki Pingwinów. Sezon 2”, Netflix)
- Paweł Chorzępa („The Office PL. Sezon 6”, CANAL+)
W kategorii Najlepsza Reżyseria Obsady, w której nagrodą jest 10.000 zł, nominowani są:
- Viola Borcuch („Proud”, HBO Max)
- Magdalena Szwarcbart („Klara. Rewolucja”, HBO Max)
- Żywia Kosińska („Wśród nocnej ciszy”, HBO Max)
- Alina Trybiło-Falana, Gniewko Falana („Ołowiane dzieci”, Netflix)
- Katarzyna Gryciuk-Krzywda („Lalka”, Netflix)
- Julia Popkiewicz, Gniewko Falana, Marta Markiewicz („Matki Pingwinów. Sezon 2”, Net
flix)
W kategorii Najlepszy Scenariusz, w której nagrodą jest 10.000 zł, nominowani są:
- Karol Klementewicz, Monika Pęcikiewicz („Proud”, HBO Max)
- Marek Modzelewski („Klara. Rewolucja”, HBO Max)
- Jakub Korolczuk („Ołowiane dzieci”, Netflix)
- Paweł Demirski, Jagoda Dutkiewicz, Paweł Maślona („Lalka”, Netflix)
- Klara Kochańska-Bajon, Nina Lewandowska, Justyna Bilik, Ariadna Lewańska, Magdalena Żakowska („Matki Pingwinów. Sezon 2”, Netflix)
- Łukasz Sychowicz, Jakub Rużyłło, Mateusz Zimnowodzki („The Office PL. Sezon 6”,
CANAL+)
W kategorii Tomorrow’s Icon, czyli wyróżnienia i nagrody w wysokości 10.000 zł dla młodej kreatywnej osoby, która w danym roku zaproponowała nowe i oryginalne, przełomowe spojrzenie na polski serial – przykuwając uwagę branży i widzów swoimi świeżymi, twórczymi pomysłami, nominowani są:
- Maria Kania („Lalka”, Netflix; „Wśród nocnej ciszy”, HBO Max)
- Ignacy Liss („Proud”, HBO Max)
- Kamil Studnicki („Proud”, HBO Max)
- Mary Pawłowska („Klangor. Sezon 2”, CANAL+)
- Masza Wągrocka („Matki Pingwinów. Sezon 2”, Netflix)
Nagroda Kasi Bajki - wyróżnienie powołane przez organizatorów Festiwalu oraz CANAL+ Polska ku pamięci Kasi Bajki, wieloletniej programerki i managerki Fundacji OFF CAMERA, honorujące twórców audiowizualnych, którzy potrafią inspirować, poruszać i zaskakiwać. Nominowani są:
- Kaja Klimek
- Anna Tatarska
- Łukasz Muszyński
- Tytus Hołdys
Laureatów poznamy już wieczorem. A gwiazdą wieczoru Gali Zamknięcia tegorocznej edycji Festiwalu BNP Paribas Warsaw SerialCon będzie Wojtek Urbański - ceniony polski kompozytor, producent muzyczny i aranżer, którego twórczość od lat wyznacza nowe kierunki w muzyce filmowej i serialowej.