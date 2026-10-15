Sasin: Protesty są uzasadnione, gdy władza brutalnie łamie prawo

RMF24

„Protesty są zawsze uzasadnione, kiedy władza brutalnie łamie prawo. Obywatele mają prawo protestować. Na tym polega demokracja” – powiedział o protestach przed Trybunałem Konstytucyjnym w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Jacek Sasin, były wicepremier i poseł PiS.

W środę przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego trwały przepychanki zgromadzonych tam manifestantów m.in. z Ruchu Obrony Granic i klubów „Gazety Polskiej” z policją. Protestujący próbowali blokować wejście do siedziby TK, tak aby nie mógł wjechać wybrany we wrześniu przez Sejm na sędziego TK Maciej Berek, który w środę złożył ślubowanie z formułą „wobec prezydenta”.

Jacek Sasin: Kiedy władza brutalnie łamie prawo, obywatele mają prawo protestować Czas: 16:53

Ślubowanie Macieja Berka

To nie było żadne ślubowanie wobec prezydenta Karola Nawrockiego. To było ślubowanie wobec marszałka Włodzimierza Czarzastego. Nic mi nie wiadomo, żeby marszałek był prezydentem RP – komentował te wydarzenia gość Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24.

Nie ma takiej możliwości w żadnym państwie praworządnym, żeby ludzie, którzy nie są sędziami, ponieważ nie złożyli prawidłowo wymaganej konstytucją przysięgi przed prezydentem, mogli orzekać. Co to byłby za organ? Jaka byłaby jego wiarygodność, jeśli orzekałyby teraz osoby nieuprawnione? – stwierdził Jacek Sasin.

Protesty przed Trybunałem Konstytucyjnym

Według Sasina, brutalność w łamaniu prawa polega na łamaniu konstytucji, dezawuowaniu kompetencji prezydenta i próbie doprowadzenie do tego, aby w TK zasiedli i orzekali ludzie, którzy nie złożyli prawidłowo przysięgi. Dochodzi do blokowania Trybunału Konstytucyjnego. Jest to sytuacja ciągła, od 3 lat nie są publikowane wyroki. W tej chwili budżet nie przewiduje pieniędzy na funkcjonowanie Trybunału – powiedział Sasi.

Przed siedzibę TK przybył w środowe popołudnie Nawrocki. Szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki wyjaśnił, że prezydent wybrał się tam, żeby „spotkać się z sędziami Trybunału Konstytucyjnego, którzy byli tam obecni w tym czasie”.

Niespodziewana wizyta Karola Nawrockiego w Trybunale. Trwa protest Karol Nawrocki przybył do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Informację potwierdził rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Przed TK trwa protest.

Cieszę się ze zdecydowanej postawy pana prezydenta, bo jako strażnik konstytucji nie może być obojętny wobec tego, co się dzieje - zaznaczył Sasin.

Sasin powiedział, że klub Prawa i Sprawiedliwości sformułował doniesienie do prokuratury, które opiera się o artykuł 127 i 128 kodeksu karnego. Przepisy te, jak wyjaśniał polityk, „mówią o tym, że kto blokuje działanie konstytucyjnego organu, wywiera na niego nacisk, kto próbuje zmienić konstytucyjny porządek państwa siłą, podlega wysokiej karze”. Polityk mówił też o zapowiedziach działań policji i służb podległych państwu, o których wspominał premier Tusk i minister Kierwiński. W naszym rozumieniu tych przepisów, dochodzi właśnie dzisiaj do takiej sytuacji do blokowania Trybunału Konstytucyjnego - zaznaczył Sasin.

Trybunał jest dezawuowany. Ciągle słyszymy z ust rządzących, że go nie ma, że nie istnieje, że nie funkcjonuje. A teraz mamy próbę przejęcia większości w Trybunale przez sędziów nieprawidłowo powołanych i nie zaprzysiężonych przez prezydenta - powiedział gość Michała Zielińskiego.

„To jest droga donikąd. Jednocześnie jest to droga, która niszczy państwo, niszczy instytucje państwa, zaufanie obywateli do państwa. Tutaj musi być reakcja i reakcja społeczna w tej sprawie zdecydowana. I dziękuję wszystkim tym, którzy są pod Trybunałem i będą w najbliższych dniach i są aktywni w tej sprawie - powiedział były wicepremier.

Reset proponowany przez Morawieckiego

Czy Jackowi Sasinowi podoba się propozycja Mateusza Morawieckiego konstytucyjnego resetu urządzenia Trybunału Konstytucyjnego od nowa?

Oczywiście, że mi się nie podoba z tego względu, że nie ma dzisiaj żadnych warunków do tego, żeby takie postępowanie, o jakim mówimy, przeprowadzić. No kto miałby dzisiaj dokonać tego resetu? Mateusz Morawiecki proponuje, rozumiem, żeby dzisiaj unieważnić tych wszystkich sędziów, którzy legalnie zasiadają w Trybunale Konstytucyjnym i dać możliwość panu Tuskowi z panem Żurkiem i z panem Czarzastym wyboru wszystkich, całego składu Trybunału Konstytucyjnego. No przecież to jest dokładnie to, o co chodzi dzisiaj Koalicji 13 Grudnia - podkreślił Sasin.