Państwa bałtyckie narażone na ataki "zielonych ludzików"? Były szef SKW gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24

RMF24

Czy Rosja może w tym roku powtórzyć w Estonii scenariusz „zielonych ludzików” znany z Krymu i Donbasu? Czy Narwa może stać się miejscem podobnego konfliktu? Czy NATO jest przygotowane na taki wariant? O wiarygodność artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, reakcję Sojuszu na działania Rosji i postawę państw NATO zapytamy w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 gen. Macieja Materkę, byłego szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Zapraszamy!

Porozmawiamy też o rosyjskiej wojnie hybrydowej. Jakie działania Moskwy są dziś najbardziej prawdopodobne wobec Polski? Kogo rosyjski kontrwywiad próbuje rekrutować do pracy szpiegowskiej? Kiedy wojna hybrydowa przestaje być działaniem poniżej progu otwartego konfliktu? Zapytamy również, czy Polska wykorzystuje wszystkie możliwości, by przeciwdziałać takim zagrożeniom.

Poruszymy również temat Niemczech i zatrzymania Augusta Hanninga, byłego szefa BND. Czy sprawa może świadczyć o problemach niemieckich służb i nadmiernym zaufaniu do ich funkcjonariuszy? Czy państwa NATO powinny regularnie weryfikować oficerów wywiadu? Czy oskarżenia Hanninga dotyczące Polski i Ukrainy w sprawie Nord Stream mogły być elementem rosyjskiej operacji?

Padną też pytania o wojnę w Ukrainie i rosyjskie groźby nuklearne. Czy Ukraina przegrywa wojnę w powietrzu, mimo skutecznych uderzeń w głąb Rosji? Czy groźby użycia broni jądrowej przestały działać na Europę?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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