38-latek biegał z nożem po mieście, grożąc przypadkowym osobom. Miał też wejść do jednego z mieszkań oraz do lokalu gastronomicznego - relacjonuje reporter RMF FM.
Na jednym ze skrzyżowań podbiegł do samochodu, który stał na czerwonym świetle. Przestraszona kobieta i dwójka dzieci uciekły. Mężczyzna zabrał auto i na ulicy Norwida spowodował kolizję.
Uciekł po tym zdarzeniu, ale szybko został namierzony i zatrzymany przez policję.
Był trzeźwy. Pobrano mu krew do badań na obecność środków odurzających.
Na miejscu w tym momencie trwają czynności pod nadzorem prokuratora.
Informację o wydarzeniach w Ełku otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.