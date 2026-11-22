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38-latek z nożem w ręku terroryzował mieszkańców Ełku (woj. warmińsko-mazurskie). Na jednej z ulic mężczyzna ukradł samochód i spowodował później kolizję. Został zatrzymany – relacjonuje reporter RMF FM Piotr Bułakowski.

38-latek biegał z nożem po mieście, grożąc przypadkowym osobom. Miał też wejść do jednego z mieszkań oraz do lokalu gastronomicznego - relacjonuje reporter RMF FM.

Na jednym ze skrzyżowań podbiegł do samochodu, który stał na czerwonym świetle. Przestraszona kobieta i dwójka dzieci uciekły. Mężczyzna zabrał auto i na ulicy Norwida spowodował kolizję.

Uciekł po tym zdarzeniu, ale szybko został namierzony i zatrzymany przez policję.

Był trzeźwy. Pobrano mu krew do badań na obecność środków odurzających.

Na miejscu w tym momencie trwają czynności pod nadzorem prokuratora.

Informację o wydarzeniach w Ełku otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.