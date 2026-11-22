W piątkowy (20 listopada) poranek dwie rosyjskie rakiety oraz dron z napędem odrzutowym spadły na terytorium Polski. W działaniach uczestniczyły polskie F-16 i szwedzkie Gripeny, wspierane przez holenderski samolot tankowania powietrznego.
Jaka powinna być reakcja NATO na naruszanie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie rakiety i drony bojowe? Czy NATO powinno narzucić no-fly zone nad zachodnią Ukrainą?
W Porannej rozmowie RMF FM z Jackiem Czaputowiczem, byłym szefem MSZ wrócimy także do ubiegłotygodniowego spotkania Donalda Trumpa, Xi Jinpinga i Władimira Putina na marginesie szczytu APEC w Shenzhen.
Kto jest największym wygranym spotkania?
Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!
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Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!
Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz czytelnicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM.
Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom. Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.