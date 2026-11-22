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Jaka powinna być reakcja NATO na naruszanie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie rakiety i drony bojowe? Czy NATO powinno narzucić no-fly zone nad zachodnią Ukrainą? Kto jest największym wygranym spotkania Donalda Trumpa, Xi Jinpinga i Władimira Putina na marginesie szczytu APEC w Shenzhen? M.in. o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie RMF FM prof. Jacka Czaputowicza, byłego szefa MSZ.

W piątkowy (20 listopada) poranek dwie rosyjskie rakiety oraz dron z napędem odrzutowym spadły na terytorium Polski. W działaniach uczestniczyły polskie F-16 i szwedzkie Gripeny, wspierane przez holenderski samolot tankowania powietrznego.

Jaka powinna być reakcja NATO na naruszanie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie rakiety i drony bojowe? Czy NATO powinno narzucić no-fly zone nad zachodnią Ukrainą?

W Porannej rozmowie RMF FM z Jackiem Czaputowiczem, byłym szefem MSZ wrócimy także do ubiegłotygodniowego spotkania Donalda Trumpa, Xi Jinpinga i Władimira Putina na marginesie szczytu APEC w Shenzhen.

Kto jest największym wygranym spotkania?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz czytelnicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM.

Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom. Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.