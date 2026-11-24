Szefa MON zapytamy o stanowisko USA i NATO. Jakie mamy oczekiwania wobec naszych sojuszników? Czy chcemy ich przekonać do zestrzeliwania obiektów nadlatujących w naszą stronę już na terenie Ukrainy? Czy wzmocnią naszą obronę przeciwlotniczą?
Na początku grudnia prezydent Donald Trump powinien podjąć decyzję w sprawie stałej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Czy ostatnie działania Rosjan wpłyną na decyzję Amerykanów w sprawie stałej bazy? Czy prezydent Donald Trump, nazywający Władimira Putina swoim przyjacielem, powie „tak” stałej amerykańskiej bazie w Polsce?
Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!
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Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!
Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz czytelnicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM.
Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom. Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.