RMF24

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Czy piątkowe naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie rakiety i poniedziałkowe przez drona to początek eskalacji konfliktu? Czy Rosjanie testują możliwości naszej obrony przeciwlotniczej? Jakich działań możemy się spodziewać ze strony Moskwy? Gościem w Porannej rozmowie w RMF FM będzie Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, minister obrony narodowej i prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Szefa MON zapytamy o stanowisko USA i NATO. Jakie mamy oczekiwania wobec naszych sojuszników? Czy chcemy ich przekonać do zestrzeliwania obiektów nadlatujących w naszą stronę już na terenie Ukrainy? Czy wzmocnią naszą obronę przeciwlotniczą?

Na początku grudnia prezydent Donald Trump powinien podjąć decyzję w sprawie stałej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Czy ostatnie działania Rosjan wpłyną na decyzję Amerykanów w sprawie stałej bazy? Czy prezydent Donald Trump, nazywający Władimira Putina swoim przyjacielem, powie „tak” stałej amerykańskiej bazie w Polsce?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz czytelnicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM.

Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom. Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.