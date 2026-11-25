RMF24

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Użytkownicy rodzinnych ogrodów działkowych obawiają się znaczącego wzrostu opłat za użytkowanie wieczyste. Polski Związek Działkowców przygotował własny projekt zmian w przepisach i przekazał go do Sejmu. Sprawa może dotyczyć około 650 tys. działkowców korzystających z terenów ROD o łącznej powierzchni blisko 25 tys. hektarów.

Jak donosi Portal Samorządowy, problem dotyczy sposobu naliczania opłat za grunty, na których znajdują się ogrody działkowe. PZD wskazuje, że część samorządów stosuje stawkę wynoszącą 3 proc. wartości nieruchomości. To najwyższy poziom przewidziany przez ustawę o gospodarce nieruchomościami.

Takie przypadki odnotowano m.in. w Grudziądzu, Toruniu, Wołominie, Wieliczce, Brzezinach w okolicach Łodzi oraz w Luboniu pod Poznaniem.

Podczas październikowego posiedzenia parlamentarnego zespołu zajmującego się ROD przedstawiono sytuację ogrodu „Energetyk” w Rudzie Śląskiej. Ogród liczy 59 działek i zajmuje około 1,55 ha.

Według przedstawionych wyliczeń roczna opłata za jedną działkę może wzrosnąć z obecnych 120,24 zł do:

240,48 zł w 2027 roku,

521,40 zł w 2028 roku,

801,60 zł w 2029 roku.

PZD proponuje niższą stawkę

Zdaniem działkowców źródłem problemu jest brak osobnej, preferencyjnej stawki dla ROD w ustawie z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Dlatego PZD proponuje nowelizację przepisów.

Projekt zakłada między innymi:

ustanowienie rocznej opłaty na poziomie 0,1 proc. wartości nieruchomości , zamiast stosowanej w niektórych przypadkach stawki 3 proc.;

, zamiast stosowanej w niektórych przypadkach stawki 3 proc.; pozostawienie gminom możliwości całkowitego zwolnienia ogrodów działkowych z opłat;

objęcie ochroną tych ROD, wobec których procedury ustalania nowych należności już się rozpoczęły.

Projekt trafił do Sejmu

Polski Związek Działkowców przekazał projekt klubom parlamentarnym oraz marszałkowi Sejmu – pisze Portal Samorządowy. Teraz od decyzji posłów będzie zależeć, czy propozycja stanie się formalnym projektem ustawy i trafi pod obrady parlamentu.

PZD przekonuje, że zmiana prawa jest potrzebna, by zagwarantować działkowcom stabilne zasady korzystania z ogrodów. Organizacja ostrzega, że bez nowych regulacji wysokie opłaty mogą zagrozić dalszemu funkcjonowaniu części ROD.

Inicjatywę poparły już regionalne struktury związku, m.in. z Gniezna i Zamościa. Interpelację w tej sprawie złożyli również posłowie PiS. Pytają Ministerstwo Rozwoju i Technologii, czy rząd poprze wprowadzenie odrębnej stawki dla ROD, nie wyższej niż 0,1 proc., oraz utrzymanie możliwości zwolnień i bonifikat.

Resort nie przedstawił jeszcze odpowiedzi.