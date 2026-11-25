Jak donosi Portal Samorządowy, problem dotyczy sposobu naliczania opłat za grunty, na których znajdują się ogrody działkowe. PZD wskazuje, że część samorządów stosuje stawkę wynoszącą 3 proc. wartości nieruchomości. To najwyższy poziom przewidziany przez ustawę o gospodarce nieruchomościami.
Takie przypadki odnotowano m.in. w Grudziądzu, Toruniu, Wołominie, Wieliczce, Brzezinach w okolicach Łodzi oraz w Luboniu pod Poznaniem.
Podczas październikowego posiedzenia parlamentarnego zespołu zajmującego się ROD przedstawiono sytuację ogrodu „Energetyk” w Rudzie Śląskiej. Ogród liczy 59 działek i zajmuje około 1,55 ha.
Według przedstawionych wyliczeń roczna opłata za jedną działkę może wzrosnąć z obecnych 120,24 zł do:
- 240,48 zł w 2027 roku,
- 521,40 zł w 2028 roku,
- 801,60 zł w 2029 roku.
PZD proponuje niższą stawkę
Zdaniem działkowców źródłem problemu jest brak osobnej, preferencyjnej stawki dla ROD w ustawie z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Dlatego PZD proponuje nowelizację przepisów.
Projekt zakłada między innymi:
- ustanowienie rocznej opłaty na poziomie 0,1 proc. wartości nieruchomości, zamiast stosowanej w niektórych przypadkach stawki 3 proc.;
- pozostawienie gminom możliwości całkowitego zwolnienia ogrodów działkowych z opłat;
- objęcie ochroną tych ROD, wobec których procedury ustalania nowych należności już się rozpoczęły.
Projekt trafił do Sejmu
Polski Związek Działkowców przekazał projekt klubom parlamentarnym oraz marszałkowi Sejmu – pisze Portal Samorządowy. Teraz od decyzji posłów będzie zależeć, czy propozycja stanie się formalnym projektem ustawy i trafi pod obrady parlamentu.
PZD przekonuje, że zmiana prawa jest potrzebna, by zagwarantować działkowcom stabilne zasady korzystania z ogrodów. Organizacja ostrzega, że bez nowych regulacji wysokie opłaty mogą zagrozić dalszemu funkcjonowaniu części ROD.
Inicjatywę poparły już regionalne struktury związku, m.in. z Gniezna i Zamościa. Interpelację w tej sprawie złożyli również posłowie PiS. Pytają Ministerstwo Rozwoju i Technologii, czy rząd poprze wprowadzenie odrębnej stawki dla ROD, nie wyższej niż 0,1 proc., oraz utrzymanie możliwości zwolnień i bonifikat.
Resort nie przedstawił jeszcze odpowiedzi.