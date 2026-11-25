RMF24

Paweł Śliz jest jedynym kandydatem na przewodniczącego partii - usłyszał w biurze medialnym klubu Polski 2050 dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. Tym samym potwierdziły się ustalenia RMF FM z końca października. Wybory na szefa Polski 2050 odbędą się w przyszłym miesiącu.

Śliz musi teraz zdobyć ponad 50 proc. głosów na „tak”

Pod koniec października dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski informował, że Paweł Śliz będzie jedynym kandydatem na przewodniczącego Polski 2050. W poniedziałek o północy minął termin zgłaszania kandydatów na to stanowisko. Jedynym politykiem, który zgłosił chęć startu w wyborach i jednocześnie zebrał wymaganą liczbę podpisów, jest Paweł Śliz - potwierdziliśmy w biurze medialnym klubu Polski 2050.

W wyborach, które mają się odbyć już na początku grudnia, członkowie partii będą decydować, czy Paweł Śliz ma zostać nowym przewodniczącym poprzez głosowanie TAK lub NIE.

Jeśli polityk otrzyma ponad 50 procent głosów akceptujących, wówczas będzie następcą Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz.

Śliz chciałby „przywrócić blask Polsce 2050”

Paweł Śliz w ubiegłym tygodniu informował, że będzie kandydował na przewodniczącego Polski 2050. Śliz podkreślił, że wie, „co się mówi” o Polsce 2050, i „wiele z osób wieszczy jej koniec, wiele osób mówi, że to nie ma sensu”. Ostatnie miesiące nie były dla nas łatwe. Za dużo było sporów wewnątrz naszej partii i wyborcy właśnie to widzieli i byli tym po prostu zmęczeni - dodał.

Chciałbym przywrócić Polsce 2050 ten blask, który miała na początku, który przyciągnął ludzi, którzy do nas przyszli - zapewnił.

Wymowna reakcja Donalda Tuska na sondaż. „Jest o czym myśleć. Jeśli się myśli” „Jest o czym myśleć. Jeśli się myśli” – tak premier Donald Tusk skomentował najnowszy sondaż dla „Super Expressu”. Wynika z niego, że gdyby obecnie rządząca koalicja wystartowała wspólnie w wyborach, to zdobyłaby 54 proc. głosów.

Burzliwy rok w Polsce 2050

Ten rok jest wyjątkowo burzliwy dla Polski 2050. W styczniu w partii doszło do rozłamu. Pełczyńska-Nałęcz pokonała w wyborach Paulinę Hennig-Kloskę, która niedługo potem, razem z grupą parlamentarzystów opuściła Polskę 2050 i utworzyła własny klub parlamentarny Centrum, a później partię Unia Centrum.

W drugiej połowie października Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ogłosiła rezygnację z funkcji przewodniczącej Polski 2050, a także ze stanowiska minister funduszy i polityki regionalnej. Ponieważ nie złożyła ona formalnej rezygnacji z szefowania partią, zarząd Polski 2050 zdecydował o usunięciu jej z formacji m.in. za działanie na szkodę ugrupowania.

Z ostatnich sondaży wynika, że Polska 2050 nie ma szans na wejście do Sejmu w przyszłorocznych wyborach.

