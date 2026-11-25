RMF24

Nieoficjalne zapowiedzi stały się faktem. Premierzy Australii i Wysp Salomona, Anthony Albanese i Matthew Wale, podpisali w środę w Canberze traktat o bezpieczeństwie. Jak informowały media, Wyspy Salomona nie przedłużą paktu bezpieczeństwa z Chinami z 2022 r.

Umowa czyni Australię „głównym partnerem” archipelagu w tej sferze. Krok ten jest postrzegany jako próba ograniczenia chińskich wpływów w regionie Pacyfiku.

„Żadna baza wojskowa”

Wyspy Salomona przez wiele lat były źródłem niepewności i wątpliwości w regionie. Te dni minęły. To już koniec - oświadczył premier Wale.

Zgodnie z treścią dokumentu na archipelagu „nie powstanie żadna zagraniczna baza wojskowa ani bezpieczeństwa”, a wrażliwa infrastruktura, w tym lotniska, porty, energetyka i łączność pozostaną „wolne od militaryzacji, obcej ingerencji i nieuprawnionego dostępu”.

Albanese ocenił, że traktat wynosi wzajemne relacje na „poziom, jakiego nigdy wcześniej nie widziano i który nigdy nie był silniejszy”.

Porozumienie przewiduje też australijskie inwestycje m.in. w infrastrukturę, edukację, ochronę zdrowia, policję, energię odnawialną, odporność klimatyczną i sport.

Chiny? Premier nie potwierdza i nie zaprzecza

We wtorek australijskie media podały, że Wyspy Salomona nie przedłużą paktu bezpieczeństwa z Chinami z 2022 r., gdy ten wygaśnie na początku 2027 r. Wale nie potwierdził jednak w środę, ani nie zaprzeczył tym doniesieniom. Powołał się natomiast na obowiązującą w umowie z Pekinem „klauzulę o nieujawnianiu informacji”. Zaznaczył jednocześnie, że jego rząd prowadzi bieżące rozmowy z Chinami.

Środowe porozumienie to efekt trwającej od kilku lat ofensywy dyplomatycznej Canberry. Radykalny zwrot w polityce Wysp Salomona nastąpił po przejęciu władzy przez Wale w maju bieżącego roku. Jego poprzednik, Manasseh Sogavare, w 2019 r. zerwał stosunki z Tajwanem na rzecz Pekinu i zawarł z Chinami pakt, który umożliwił obecność chińskiej policji na archipelagu, wywołując obawy o budowę tam bazy marynarki wojennej. Zaniepokojenie rosnącą aktywnością i wpływami ChRL w regionie Pacyfiku wielokrotnie wyrażały władze USA i Australii.

Co na to Chiny?

Rzecznik chińskiego MSZ Guo Jiakun, pytany o umowę z Australią, podkreślił, że w relacjach z Wyspami Salomona Chiny „zawsze kierują się zasadą wzajemnego szacunku i równości”.

Podkreślił, że we współpracy Pekinu z wyspiarskimi państwami Pacyfiku, w tym z Wyspami Salomona, „nie ma elementu rywalizacji geopolitycznej, ani konfrontacji bloków”, a współpraca ta nie jest wymierzona w żadną stronę trzecią.