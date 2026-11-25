Mieszkańcy kilku miejscowości pod Obornikami Wielkopolskimi sprzeciwiają się budowie dużej strefy przemysłowej. Powstała petycja, były protesty. Dziś rada miejska ma głosować w tej sprawie. Początek sesji zaplanowano na godzinę 9:00. Chodzi o teren ponad ośmiuset hektarów, znajdujący się między Obornikami, Poznaniem a Szamotułami. To obszar gminy Oborniki. Teren należy do prywatnego inwestora, a pomysł zakłada stworzenie tam dużej strefy przemysłowej, rozbudowę sieci dróg i budowę hal wielkopowierzchniowych.
Gmina głosuje nad wariantami
Urzędnicy zapowiadają, że do przegłosowania jest jeden z trzech wariantów rozwoju strefy, a głos mieszkańców - podczas konsultacji - może zostać uwzględniony już po uchwaleniu konkretnej strategii. Mowa o obszarze mierzącym od 800 do nawet 1500 hektarów na terenach miejscowości Lulin, Lulinek i Sepno. Grunty, których dotyczy głosowanie, są w rękach prywatnego inwestora.
Wariant numer jeden jest taki, że tereny będą stopniowo dostosowywane do potrzeb rozwoju działalności gospodarczej w zależności od inwestorów, chcących skomercjalizować ten obszar - mówi Krzysztof Nowacki z Urzędu Miejskiego w Obornikach Wielkopolskich.
Wariant drugi zakłada podzielenie strefy na dwie części i zagospodarowanie terenu będzie działo się w dwóch etapach. Wariant trzeci zakłada całościowe wpisanie obszaru, którym dysponuje inwestor w strategię rozwoju Gminy Oborniki jako teren pod przyszłą strefę. Jest jeszcze wariant zerowy, który zakłada, że te tereny nie będą wpisane w strategię jako te, które mają być przeznaczone pod powstanie strefy gospodarczo-ekonomicznej - dodaje Krzysztof Nowacki.
Mieszkańcy są przeciwko budowie strefy
Urzędnicy zapewniają, że chodzi na razie o opracowanie strategii rozwoju, która ma pozwolić na dalsze działania. Mieszkańcy zarzucają brak konsultacji społecznych i niszczenie środowiska oraz wiejskiego krajobrazu.
Mówimy nie tylko o magazynach logistycznych, ale przede wszystkim o fabrykach półprzewodników, datacenter, o takich miejscach, które mają wpływ na mieszkańców i środowisko - mówi Katarzyna Kaźmierczak ze Stowarzyszenia Mieszkańców Sepna w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Beniaminem Kubiakiem-Piłatem.
Projektant planu ogólnego podczas jednej z komisji, na której uczestniczyliśmy wyraźnie zaznaczył, że dziennie docelowo ma być tam 40 tysięcy samochodów ciężarowych. Tam nie ma takiej infrastruktury technicznej - dodaje przedstawicielka stowarzyszenia.
Pod petycjami - internetową i papierową - podpisało się w sumie ponad 2300 mieszkańców Lulina, Lulinka, Sepna i innych okolicznych miejscowości.
Co z konsultacjami społecznymi?
Mieszkańcy miejscowości, w sąsiedztwie których miałaby powstać strefa przemysłowa, zarzucają władzom gminy brak konsultacji społecznych i niepytanie mieszkańców o opinie.
Przede wszystkim najpierw są konsultacje i strategia i potem uchwalany jest plan ogólny. Nie chodzi nam o to, by stopować inwestycje w regionie, ale ten jeden przykład pokazuje, jak próbuje się robić coś bez zdania mieszkańców - mówi w rozmowie z RMF FM Hanna Zagórska, mieszkanka Lulina.
Czujemy, że próbuje się wprowadzić pewne zmiany, a dokumenty zbierać później. Jak przegłosują kierunek zmian, to mogą dojść do wniosku, że po co zbierać opinie, skoro cel już jest znany - dodaje.
Urzędnicy odbijają argumenty przeciwników, tłumacząc, że konsultacje będą możliwe po uchwaleniu strategii rozwoju tych terenów.
Aby rozpocząć kwestie konsultacji społecznych, to musi zostać wskazany jakiś kierunek i wariant strategii rozwoju - mówi Krzysztof Nowacki z Urzędu Miejskiego w Obornikach Wielkopolskich.
Zdaniem urzędników, trudno byłoby mówić w konsultacjach o zagospodarowaniu terenów, skoro nieznana byłaby koncepcja wariantów rozwoju.
Sama strategia nie jest dokumentem planistycznym, a na etapie konsultacji może się okazać, że opinie mieszkańców będą odbiegały od decyzji radnych. Wówczas będzie kwestia, czy opinie społeczne będą miały wpływ na rozwój strategii Gminy Oborniki - dodaje Krzysztof Nowacki.
Sesja rady miejskiej w Obornikach, podczas której procedowana będzie strategia rozwoju dla tego obszaru, rozpocznie się 25 listopada o godzinie 9:00.