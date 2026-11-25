RMF24

Ponad 2300 podpisów zebrali pod swoją petycją przeciwnicy budowy strefy przemysłowej pod wielkopolskimi Obornikami. Według zapowiedzi hale produkcyjne miałyby stanąć na powierzchni od 800 do nawet 1500 hektarów. Dziś radni miejscy z Obornik mają decydować w sprawie przyszłości terenów w Lulinie, Lulinku i Sepnie.

Mieszkańcy kilku miejscowości pod Obornikami Wielkopolskimi sprzeciwiają się budowie dużej strefy przemysłowej. Powstała petycja, były protesty. Dziś rada miejska ma głosować w tej sprawie. Początek sesji zaplanowano na godzinę 9:00. Chodzi o teren ponad ośmiuset hektarów, znajdujący się między Obornikami, Poznaniem a Szamotułami. To obszar gminy Oborniki. Teren należy do prywatnego inwestora, a pomysł zakłada stworzenie tam dużej strefy przemysłowej, rozbudowę sieci dróg i budowę hal wielkopowierzchniowych.

Gmina głosuje nad wariantami

Urzędnicy zapowiadają, że do przegłosowania jest jeden z trzech wariantów rozwoju strefy, a głos mieszkańców - podczas konsultacji - może zostać uwzględniony już po uchwaleniu konkretnej strategii. Mowa o obszarze mierzącym od 800 do nawet 1500 hektarów na terenach miejscowości Lulin, Lulinek i Sepno. Grunty, których dotyczy głosowanie, są w rękach prywatnego inwestora.

Wariant numer jeden jest taki, że tereny będą stopniowo dostosowywane do potrzeb rozwoju działalności gospodarczej w zależności od inwestorów, chcących skomercjalizować ten obszar - mówi Krzysztof Nowacki z Urzędu Miejskiego w Obornikach Wielkopolskich. Wariant drugi zakłada podzielenie strefy na dwie części i zagospodarowanie terenu będzie działo się w dwóch etapach. Wariant trzeci zakłada całościowe wpisanie obszaru, którym dysponuje inwestor w strategię rozwoju Gminy Oborniki jako teren pod przyszłą strefę. Jest jeszcze wariant zerowy, który zakłada, że te tereny nie będą wpisane w strategię jako te, które mają być przeznaczone pod powstanie strefy gospodarczo-ekonomicznej - dodaje Krzysztof Nowacki.

Mieszkańcy są przeciwko budowie strefy

Urzędnicy zapewniają, że chodzi na razie o opracowanie strategii rozwoju, która ma pozwolić na dalsze działania. Mieszkańcy zarzucają brak konsultacji społecznych i niszczenie środowiska oraz wiejskiego krajobrazu.

Mówimy nie tylko o magazynach logistycznych, ale przede wszystkim o fabrykach półprzewodników, datacenter, o takich miejscach, które mają wpływ na mieszkańców i środowisko - mówi Katarzyna Kaźmierczak ze Stowarzyszenia Mieszkańców Sepna w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Beniaminem Kubiakiem-Piłatem. Projektant planu ogólnego podczas jednej z komisji, na której uczestniczyliśmy wyraźnie zaznaczył, że dziennie docelowo ma być tam 40 tysięcy samochodów ciężarowych. Tam nie ma takiej infrastruktury technicznej - dodaje przedstawicielka stowarzyszenia.

Pod petycjami - internetową i papierową - podpisało się w sumie ponad 2300 mieszkańców Lulina, Lulinka, Sepna i innych okolicznych miejscowości.

Fot. Beniamin Kubiak-Piłat / RMF FM

Co z konsultacjami społecznymi?

Mieszkańcy miejscowości, w sąsiedztwie których miałaby powstać strefa przemysłowa, zarzucają władzom gminy brak konsultacji społecznych i niepytanie mieszkańców o opinie.

Przede wszystkim najpierw są konsultacje i strategia i potem uchwalany jest plan ogólny. Nie chodzi nam o to, by stopować inwestycje w regionie, ale ten jeden przykład pokazuje, jak próbuje się robić coś bez zdania mieszkańców - mówi w rozmowie z RMF FM Hanna Zagórska, mieszkanka Lulina. Czujemy, że próbuje się wprowadzić pewne zmiany, a dokumenty zbierać później. Jak przegłosują kierunek zmian, to mogą dojść do wniosku, że po co zbierać opinie, skoro cel już jest znany - dodaje.

Urzędnicy odbijają argumenty przeciwników, tłumacząc, że konsultacje będą możliwe po uchwaleniu strategii rozwoju tych terenów.

Aby rozpocząć kwestie konsultacji społecznych, to musi zostać wskazany jakiś kierunek i wariant strategii rozwoju - mówi Krzysztof Nowacki z Urzędu Miejskiego w Obornikach Wielkopolskich.

Zdaniem urzędników, trudno byłoby mówić w konsultacjach o zagospodarowaniu terenów, skoro nieznana byłaby koncepcja wariantów rozwoju.

Sama strategia nie jest dokumentem planistycznym, a na etapie konsultacji może się okazać, że opinie mieszkańców będą odbiegały od decyzji radnych. Wówczas będzie kwestia, czy opinie społeczne będą miały wpływ na rozwój strategii Gminy Oborniki - dodaje Krzysztof Nowacki.

Sesja rady miejskiej w Obornikach, podczas której procedowana będzie strategia rozwoju dla tego obszaru, rozpocznie się 25 listopada o godzinie 9:00.