RMF24

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O naruszeniu polskiej przestrzeni przez Rosję rozmawiał w Waszyngtonie szef polskiej placówki dyplomatycznej Bogdan Klich. Po rozmowach w Narodowej Radzie Bezpieczeństwa przy Białym Domu, Klich przedstawił też w Departamencie Stanu informację o rosyjskich rakietach, które wleciały w polską przestrzeń powietrzną i spadły na terytorium naszego kraju – dowiedział się korespondent RMF FM w stolicy USA.

Bogdan Klich w rozmowie z wysokimi urzędnikami resortu amerykańskiej dyplomacji mówił o rosyjskiej eskalacji i potrzebie wzmocnienia bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Przedstawił informacje na temat naruszenia naszej przestrzeni powietrznej i rakietach, które spadły na terytorium Polski.

Jak się dowiedzieliśmy, szef polskiej placówki dyplomatycznej w Waszyngtonie wysłał też 14 listów do senatorów i kongresmenów z najważniejszych komisji na Kapitolu, w tym komisji spraw zagranicznych.

W tych listach zwrócił uwagę na rosyjskie działania, przedstawił wszystkie informacje i ustalenia na temat naruszenia naszej przestrzeni. Ostrzegł też, że Rosja - wbrew ustaleniom i faktom - próbuje manipulować informacjami i dezinformować w tej sprawie.

Trzy rosyjskie rakiety w Polsce

W piątek w polską przestrzeń powietrzną wtargnęły i upadły na terytorium kraju trzy rosyjskie rakiety manewrujące Ch-101. Do incydentu doszło podczas ćwiczeń wojsk tzw. Koalicji Chętnych w Polsce. W poniedziałek z kolei przestrzeń RP naruszył dron, jednak po przekroczeniu granicy zawrócił.

W odpowiedzi na piątkowe naruszenie, w poniedziałek NATO przydzieliło do dyspozycji Polski jeden samolot wczesnego ostrzegania AWACS Boeing E-3 Sentry.