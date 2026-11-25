RMF24

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W nocy ze środy na czwartek w miejscowości Jasień (powiat kościański, woj. wielkopolskie) doszło do tragicznego wypadku. Samochód osobowy uderzył w przydrożne drzewo i stanął w płomieniach. We wraku pojazdu znaleziono ciała trzech osób.

Dyżurny wielkopolskiej Państwowej Straży Pożarnej poinformował, że zgłoszenie o wypadku wpłynęło do służb ratunkowych kilka minut przed drugą w nocy. Na miejsce natychmiast skierowano trzy zastępy straży pożarnej.

Po przybyciu na miejsce ratownicy zastali samochód objęty ogniem. Akcja gaśnicza trwała kilkanaście minut. Niestety, po ugaszeniu pożaru we wraku auta odnaleziono zwęglone ciała trzech osób.

Śledczy na miejscu

Droga wojewódzka nr łącząca Czempiń z Kościanem w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracują policjanci, prokurator oraz biegli z zakresu wypadków drogowych. Ich zadaniem jest ustalenie przyczyn i dokładnych okoliczności tragedii.

Na razie nie są znane tożsamości ofiar ani szczegóły dotyczące przebiegu wypadku. Służby nie wykluczają żadnej z hipotez – zarówno nadmierna prędkość, jak i trudne warunki na drodze mogły przyczynić się do tego dramatycznego zdarzenia.