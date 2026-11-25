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Były psychiatra wojskowy Nidal Hasan, skazany za masakrę w bazie Fort Hood w 2009 r., zwrócił się we wtorek do sędziego federalnego o „wstrzymanie egzekucji” przez rozstrzelanie. W ataku zginęło wówczas 13 osób, a 32 zostały ranne. Prezydent Donald Trump w październiku zatwierdził karę śmierci, określając Hasana jako „bardzo złego i niegodziwego człowieka”. Szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiadał transmisję egzekucji na żywo z bazy w Teksasie, jednak Trump wycofał się z tego pomysłu po fali krytyki.

Egzekucja przez rozstrzelanie w USA. Nidal Hasan składa wniosek

Prawnicy byłego majora armii USA złożyli wniosek w Sądzie Okręgowym w Kansas, domagając się odroczenia zaplanowanej na przyszły tydzień egzekucji na czas dalszych działań prawnych. Jak podkreśla CNN, obrona zamierza skorzystać z procedury habeas corpus, która umożliwia zaskarżenie legalności pozbawienia wolności przed rozpoczęciem przewodu sądowego, i wskazuje na co najmniej dwa naruszenia konstytucji.

„Hasan zastrzega sobie prawo do przygotowania i przedstawienia kolejnych zarzutów, gdy egzekucja zostanie wstrzymana, a doradcy zyskają czas na analizę podstaw prawnych” - cytuje wniosek CNN.

Według Fox News wniosek powstał przy wsparciu doradczym Amerykańskiej Unii Swobód Obywatelskich (ACLU).

Przemoc w Fort Hood spowodowała niewyobrażalny ból i straty. Nie zmienia to jednak obowiązku rządu, jakim jest przestrzeganie zasad stanowiących fundament wymiaru sprawiedliwości - oświadczyła Anna Arceneaux, zastępczyni dyrektora projektu ACLU ds. kary śmierci.

Dodała, że skazany „musi mieć możliwość poddania sprawy kontroli sądów federalnych” i zaapelowała o powstrzymanie rządu przed naruszeniem prawa do rzetelnego procesu „w pośpiechu, by jak najszybciej wykonać wyrok”.

Kiedy ma dojść do egzekucji?

Termin egzekucji wyznaczono na 3 listopada o godz. 13:00 w bazie Fort Hood. Zgodnie z przekazanymi informacjami prezydent USA Donald Trump zatwierdził wykonanie wyroku na wniosek szefa Pentagonu. W amerykańskim wojskowym systemie prawnym egzekucja przez rozstrzelanie wymaga zgody prezydenta.

Nidal Hassan był majorem armii amerykańskiej i psychiatrą wojskowym. 5 listopada 2009 roku otworzył ogień do żołnierzy w bazie Fort Hood w Teksasie. Podczas zatrzymania został postrzelony przez policję i doznał częściowego paraliżu. W sierpniu 2013 roku sąd wojskowy uznał go za winnego łącznie 45 zarzutów zabójstwa z premedytacją i usiłowania zabójstwa. Został skazany na karę śmierci.