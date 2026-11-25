RMF24

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15-letnia uczennica z warszawskiej Woli została zatrzymana przez policję po tym, jak w mediach społecznościowych publikowała groźby dotyczące przeprowadzenia zamachu. Dziewczyna odpowie przed sądem rodzInnym.

15-letnia uczennica jednego z warszawskich liceów rozpowszechniała i publicznie prezentowała treści o charakterze terrorystycznym, deklarując przygotowanie zamachu z użyciem urządzenia wybuchowego oraz publicznie pochwalała przestępstwa o charakterze terrorystycznym.

Niepokojące wpisy nastolatki zauważyli uczniowie i nauczyciele jej szkoły. Zaalarmowani pedagodzy powiadomili policję.

Funkcjonariusze przeanalizowali materiały zamieszczone w internecie oraz przesłuchali świadków. Zebrane dowody pozwoliły na postawienie 15-latce zarzutów dotyczących pięciu czynów karalnych. Sprawa trafi teraz do sądu rodzinnego, który zdecyduje o dalszych konsekwencjach dla nastolatki.

Apel służb

Policja przypomina, że groźby o charakterze terrorystycznym, nawet publikowane w internecie, są traktowane bardzo poważnie i mogą prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych.

Funkcjonariusze apelują o odpowiedzialność w sieci i zgłaszanie wszelkich niepokojących treści odpowiednim służbom.