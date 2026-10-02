Tomczyk o tajemniczym wpisie polskiego dowódcy po katastrofie rosyjskiego bombowca: Jasne stwierdzenie faktów

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„To jasne stwierdzenie faktów. Ja dodam jeszcze jeden: Im więcej rosyjskich samolotów spada, tym lepiej”- tak wiceminister obrony Cezary Tomczyk w Porannej rozmowie w RMF FM skomentował wpis dowódcy operacyjnego rodzajów sił zbrojnych generała Ireneusza Nowaka o katastrofie rosyjskiego bombowca strategicznego Tu-95. Wojskowy napisał, że „być może to ten egzemplarz był nosicielem Ch-101, która zakończyła lot pod Tarnawą”.

Prawda jest taka, że my dzisiaj widzimy zagrożenie, które dotyczy właśnie tego typu samolotów. W przypadku rakiet Ch-101 to zagrożenie może znaleźć się nad Polską de facto w ciągu kilku minut. Będziemy każde zagrożenie neutralizować nad Polską – zaznaczył.

Tomczyk stwierdził, że dowódca operacyjny i polscy żołnierze „trzymają rękę na pulsie i na spuście”. Dostosowujemy procedury, zmieniamy ustawy, prawo, żeby polskim żołnierzom dać możliwość działania zawsze i wszędzie wtedy, kiedy jest zagrożone bezpieczeństwo państwa. Strategia jest prosta: obnażać Rosję, obnażać rosyjskie metody działania, intensyfikować wsparcie i budować jedność w ramach Sojuszu. To są te żelazne zasady reakcji.

Tomczyk o tym, co działo się we wrześniu 2025: Pierwszy raz w historii NATO piloci nad Polską zestrzelili rosyjskie statki powietrzne

Gość RMF FM poinformował, że od wczoraj zmieniono kilka procedur dotyczących sposobów użycia lotnictwa myśliwskiego i śmigłowców. Te przepisy właśnie wchodzą w życie – zaznaczył i podkreślił, że kolejne zmiany są przygotowywane.

Zmieniamy procedury, jeśli chodzi o użycie uzbrojenia obcych statków powietrznych. Do tej pory – i taki jest standard w czasie pokoju – musi być kontakt wizualny, żeby pilot mógł potwierdzić, że to jest zagrożenie na 100 procent, a nie na przykład statek sojuszniczy – tłumaczył. Wyjaśniał, że teraz zostanie wprowadzona identyfikacja pozytywna. Zakłada ona, że jesteśmy pomiędzy stanem pokoju a wojny – stanem zagrożenia.

Jest to suma kilku czynników, czyli na przykład: odczyt radarowy, wlot do strefy zakazanej i np. informacja od sojuszników ukraińskich, że jest to rakieta manewrująca. To jest podstawa dla pilota i dowódcy do wydania rozkazu o zestrzeleniu – mówił. Dodał, że to dowódca operacyjny wydaje rozkaz preautoryzacyjny, czyli rozkaz generalny o nakazie lub możliwości użycia uzbrojenia względem obcego statku powietrznego.

Tomczyk opowiedział też o nocy z 9 na 10 września 2025, kiedy w polską przestrzeń powietrzną wleciały rosyjskie drony.

Byłem razem z dowódcą operacyjnym na stanowisku dowodzenia. Słyszałem, jak dowódca operacyjny wydawał rozkazy pilotom. To naprawdę bardzo wyjątkowy moment, ten „clear to engage, fire, fire, fire (masz zgodę na podjęcie działania, ogień, ogień, ogień – przyp. RMF FM)”. Potem informacje od pilotów o zestrzeleniu dronów nad Polską. To brzmiało w jakiś sposób niewiarygodnie, ale to się zdarzyło. Pierwszy raz w historii NATO piloci nad Polską zestrzelili rosyjskie statki powietrzne – zaznaczył.

„Brawo dla premiera Tuska”

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w czwartkowym orędziu, że zdecydował o podpisaniu i wysłaniu do Trybunału Konstytucyjnego przygotowanej przez rząd ustawy o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Gość RMF FM skomentował tę decyzję: Moim zdaniem każdego dnia było bliżej decyzji, że prezydent tę ustawę podpisze (…). Czasami mówi się, że wygrał premier Donald Tusk, wygrali Polacy. Brawo dla premiera Tuska za wywieranie tej presji. Na uwagę Tomasza Terlikowskiego, że ostatecznie to prezydent podpisał ustawę, odpowiedział: Brawo dla prezydenta za ten podpis. Podsumowując, na stacjach benzynowych od soboty obniżka cen o mniej więcej 1,20 – 1,30 zł na litrze.

Dopytywany, czy rzeczywiście ceny spadną od soboty, mówił: Ceny paliw na polskich stacjach powinny być obniżone możliwie szybko. Wiemy, że będzie się to działo od weekendu. Podziękował też kierowcom „za presję, którą wywierali na prezydencie Nawrockim”.

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