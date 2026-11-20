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„Do Polski mogły wlecieć rakiety - obecnie potwierdza to wojsko. (...) Cała sytuacja jest trudna” - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji. Jak dodał, „już po godzinie 6:40 władze dostały pierwsze informacje o tym, że do Polski wleciały i spadły niezidentyfikowane obiekty, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną”. „Dostajemy też informację o tym, że jest to związane z atakiem nocnym na Ukrainę. Kolejna trudna noc dla polskiego wojska i kolejne wydarzenia, które wskazują, że ta wojna sabotażowo-hybrydowo cały czas się rozwija” - dodał. W Porannej rozmowie w RMF FM ujawnił również, że w związku z całą sytuacją otrzymał informacje o „celach nieoperacyjnych”, czyli że obiekty nie uderzyły w dom.

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W piątek ok. godz. 7 rano polskie wojsko wydało komunikat o podejrzeniu naruszenia przestrzeni powietrznej RP. Służby natrafiły na szczątki obiektu latającego, który uderzył w ziemię na Lubelszczyźnie. Trwa jego dogaszanie. Chodzi o okolice miejscowości Nowy Lipowiec w powiecie biłgorajskim. Sprawdzane są trzy przypadki. Lokalizacja drugiego obiektu - Rudnik nad Sanem - nie została potwierdzona. Tamtejszy urząd gminy i miasta wydał komunikat do mieszkańców. Trzeci przypadek to okolice miejscowości Mołodycz w powiecie jarosławskim - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada

W Porannej rozmowie w RMF FM do sprawy odniósł się Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji.

Już około godziny 6:40 docierały do nas pierwsze informacje o niezidentyfikowanych obiektach, które wleciały w polską przestrzeń powietrzną, a następnie spadły na terytorium kraju - powiedział. Otrzymywaliśmy również sygnały, że zdarzenia te mają związek z nocnym atakiem na Ukrainę. To kolejna trudna noc dla polskiego wojska i kolejne wydarzenia pokazujące, że wojna – prowadzona zarówno konwencjonalnie, jak i poprzez działania sabotażowe oraz hybrydowe – nieustannie eskaluje.

Krzysztof Gawkowski: Do Polski mogły wlecieć rakiety Czas: 21:51

Wicepremier i minister cyfryzacji dodał, że obecnie wojsko sprawdza, czy na terytorium Polski wleciała rakieta.

Nie chciałbym opierać się na niepotwierdzonych informacjach sugerujących, że obiekty, które wleciały w polską przestrzeń powietrzną, były rakietami. Ostateczna ocena tego, z czym mieliśmy do czynienia, należy do wojska, które powinno potwierdzić wszystkie okoliczności zdarzenia. Mogło tak być, ale naprawdę nie chciałbym być osobą, która będzie przesądzać o tym, co dokładnie się wydarzyło - podkreślił.

Zwrócił uwagę, że cała sytuacja powinna być kolejnym przypomnieniem dla nas wszystkich, że wojna za wschodnią granicą cały czas trwa.

Komunikaty wojska mówią o niezidentyfikowanych obiektach, dlatego pozostawmy wojsku potwierdzenie wszystkich okoliczności tego zdarzenia. Pełna weryfikacja zapewne nastąpi po zabezpieczeniu miejsc, w których spadły obiekty, i przeprowadzeniu niezbędnych czynności. Cała sytuacja jest oczywiście bardzo trudna. Powinna być również ostrzeżeniem dla ludności cywilnej, że zagrożenie nie minęło, a Rosja nieustannie prowadzi wojnę - zaznaczył Gawkowski.

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„ Były to cele nieoperacyjne ”

Wicepremier powiedział również w Porannej rozmowie w RMF FM, że w związku z całą sytuacją otrzymał informacje o „celach nieoperacyjnych”, czyli że obiekty, które wleciały do Polski, nie uderzyły w dom.

Mam doniesienia dotyczące dwóch miejsc. Znam powiaty, m.in. biłgorajski, i miejsca, których może to dotyczyć. Mam informację, że były to cele nieoperacyjne, w sensie takim, że nie uderzyło w dom, tylko w miejsce, w którym nikomu nic się nie stało. Niech służby i wojsko to sprawdzą - podkreślił.

Zaapelował także, by poczekać na oficjalne komunikaty służb i wojska. Polityk powinien się opierać na sprawdzonych rzeczach, a nie siać jakąś dezinformację, która później może być też wykorzystywana przez stronę rosyjską, bo oni też w naszej infosferze hulają.

Alert dot. dezinformacji

Krzysztof Gawkowski przekazał w RMF FM, że po porannych ostrzeżeniach podniósł stan alertów dotyczących dezinformacji, by monitorować cyberprzestrzeń.

Chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, czy to nie jest skorelowane na przykład z jakimś atakiem w sferze dezinformacji, czy nie pojawią się zaraz informacje, że to Ukraina do nas strzelała albo cokolwiek innego, dlatego że widzieliśmy już takie sytuacje. Mamy specjalną procedurę kryzysową podnoszenia państwa w ten stan alertu dezinformacyjnego po to, żeby Polacy nie byli wprowadzani w błąd - wyjaśnił.

Pytany wprost, czy do Polski wleciały rosyjskie obiekty, stwierdził, że „nie wyobraża sobie, by było inaczej”. Przypuszczam, że kiedy Rosja atakuje, dzieją się rzeczy, które są również bardzo trudne dla Polski. Ale niech na te wszystkie pytania odpowiedzą służby, także wojsko, jeżeli ma monitoring tego, jak te rakiety czy drony leciały. Wtedy będziemy mieli pewność - powiedział Gawkowski.

Co wiemy o cyberataku na Autopay? „Doszło do całkowitej automatyzacji”

13 listopada spółka Autopay poinformowała, że padła ofiarą cyberataku. „11 listopada 2026 r. stwierdziliśmy nieautoryzowany dostęp do infrastruktury oraz części danych dotyczących płatności przetworzonych przez Spółkę. Do tej pory nie potwierdziliśmy skopiowania czy wykorzystania danych, ale nie możemy tego całkowicie wykluczyć, dlatego bezpośrednio informujemy klientów, których dane mogą dotyczyć” - wyjaśniono w komunikacie.

Krzysztof Gawkowski powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM, że podobne działania miały miejsce nie tylko w Polsce.

Próbowano ich również wobec wielu firm na świecie i w niektórych przypadkach przestępcom udało się wykraść dane kart kredytowych z firm prywatnych. Służby w Polsce już działają. Oczywiście cała procedura kryzysowa została również wdrożona w Polsce - zapewnił.

Nie ujawnił jednak, czy udało się wykraść dane klientów. O tym będzie informować KNF, czyli Komisja Nadzoru Finansowego. Wiemy, że w takich sprawach najważniejsza jest również informacja przekazywana klientom. W tej sprawie pracują banki, które informują swoich klientów o ewentualnej potrzebie wymiany kart. Mamy po prostu do czynienia z wojną hybrydową w cyberprzestrzeni, która również trwa - tłumaczył.

Podkreślił jednak, że w przypadku cyberataku użyto nie tylko sztucznej inteligencji - doszło wręcz do „całkowitej automatyzacji”.

Użycie sztucznej inteligencji jest już praktycznie obecne w każdym ataku, który ma miejsce. Dochodzi jednak do rzeczy jeszcze ważniejszej z perspektywy ochrony cyberprzestrzeni – całkowitej automatyzacji. To znaczy, że nie człowiek, a całkowicie algorytmy i modele językowe realizują zadania związane z incydentami w cyberprzestrzeni. Atakują. W tym przypadku na pewno mamy do czynienia ze wzmacnianiem roli sztucznej inteligencji. Na pewno mamy też do czynienia z rosnącą falą wykrywania podatności, to znaczy na przykład luk w systemie czy błędów. Wtedy sztuczna inteligencja i modele językowe łatwiej znajdują te luki i szybciej dochodzi do sytuacji kryzysowej - mówił wicepremier i minister cyfryzacji.

Ostrzegł, że w 2027 roku, właśnie dzięki modelom sztucznej inteligencji, dziesięciokrotnie wzrośnie ryzyko cyberataków. Dlatego tak ważne jest, żeby nie tylko instytucje państwa, tak jak teraz, wykładały na to miliardy, ale też żeby firmy prywatne realizowały odpowiednie działania.

To ja wydałem nie tak dawno rekomendację dotyczącą rynku finansowego, w tym sektora bankowego, dotyczącą tego, jak wzmacniać cyberbezpieczeństwo. Ja, jako pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa, wydałem taką rekomendację. I proszę wszystkich: stosujcie się do niej. Podnoście kwalifikacje pracowników. Audyty. Certyfikacja. Wymieniajcie sprzęt. Róbcie wszystko, żeby systemy były bezpieczne. Jeżeli nie zabezpieczałeś ich od roku, bo nic się nie działo, to przychodzi czas, w którym sztuczna inteligencja może zniszczyć twój system - ostrzegł Gawkowski.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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