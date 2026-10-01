Sasin: Orlen łupi Polaków na ogromne kwoty

RMF24

„Rząd (na wysokich cenach paliw) zarabia potężne miliardy złotych na dodatkowych wpływach z VAT-u, akcyzy, opłaty paliwowej” – ocenił Jacek Sasin, poseł PiS, w Porannej rozmowie w RMF FM. Polityk powiedział, że jego formacja poprze rządową ustawę ws. podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych „pod warunkiem przyjęcia ich poprawek”. Poseł Sasin stwierdził, że „premierowi nie zależy, żeby obniżyć ceny paliw”. Zdaniem polityka, „Orlen łupi Polaków na ogromne kwoty”.

„My tej władzy nie wierzymy”

Jacek Sasin przyznał w Porannej rozmowie w RMF FM, że Prawo i Sprawiedliwość poparłoby rządową ustawę ws. nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, jeśli zostałyby przyjęte poprawki zgłoszone przez formację.

(Poprawki zgłoszone przez PiS) były bardzo racjonalne i wynikały z tego, żeby zabezpieczyć państwo przed roszczeniami zagranicznych koncernów paliwowych, czyli żeby ta ustawa nie działała wstecz – stwierdził polityk.

Po drugie, żeby zabezpieczyć w tej ustawie, że te pieniądze rzeczywiście trafią na ten cel, na który powinny trafić, bo my tej władzy nie wierzymy – dodał.

W ocenie Jacka Sasina „premierowi nie zależy, żeby obniżyć ceny paliw”, a Orlen „łupi Polaków na ogromne kwoty”.

Wkrótce pojawi się szersze omówienie rozmowy.

Subskrybuj nasz kanał na YouTube, aby nie umknęła Ci żadna rozmowa w RMF FM.