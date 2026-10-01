Sasin: Orlen łupi Polaków na ogromne kwoty

„My tej władzy nie wierzymy”
Jacek Sasin przyznał w Porannej rozmowie w RMF FM, że Prawo i Sprawiedliwość poparłoby rządową ustawę ws. nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, jeśli zostałyby przyjęte poprawki zgłoszone przez formację.
(Poprawki zgłoszone przez PiS) były bardzo racjonalne i wynikały z tego, żeby zabezpieczyć państwo przed roszczeniami zagranicznych koncernów paliwowych, czyli żeby ta ustawa nie działała wstecz – stwierdził polityk.
Po drugie, żeby zabezpieczyć w tej ustawie, że te pieniądze rzeczywiście trafią na ten cel, na który powinny trafić, bo my tej władzy nie wierzymy – dodał.
W ocenie Jacka Sasina „premierowi nie zależy, żeby obniżyć ceny paliw”, a Orlen „łupi Polaków na ogromne kwoty”.
Wkrótce pojawi się szersze omówienie rozmowy.
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