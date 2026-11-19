RMF24

W chińskim Shenzhen doszło do spotkania prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji. Donald Trump nazwał Władimira Putina swoim przyjacielem. „To granica nieprzekraczalna. Trudno dzisiaj o zbrodniarzu mówić »przyjaciel«” - powiedziała Magdalena Sobkowiak-Czarnecka w Porannej rozmowie w RMF FM. „Te rozmowy w Chinach budzą pewien niepokój” – dodała.

W czwartek rano, około godz. 5:20 czasu polskiego, na marginesie szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) w chińskim Shenzhen doszło do spotkania prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji. Rozmowa trwała około 40 minut. Podczas krótkiego przywitania przywódców Donald Trump, wchodząc do sali i wskazując na Władimira Putina, powiedział: „Kim on jest? Jest moim przyjacielem”.

„Jest moim przyjacielem”. Donald Trump spotkał się z Władimirem Putinem „Kim on jest? Jest moim przyjacielem” - powiedział Donald Trump, zwracając się do Władimira Putina. W chińskim Shenzen, na marginesie szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku, doszło do spotkania prezydentów USA i Rosji.



Te rozmowy w Chinach budzą pewien niepokój. Pytanie, co tam się wydarzy? Interesy trzech głównych graczy są trochę rozbieżne, a większości z nich zależy, żeby pokazać się w trójkę i że to oni rządzą światem. Każdy z nich ma swój interes, żeby pokazać się w takim towarzystwie - przyznała wiceszefowa MON.

Tomasz Terlikowski zapytał, czy możliwe jest spełnienie żądań Putina i wycofanie wojsk z nowych państw NATO. Myślę, że to się nie wydarzy. To jest naprawdę głębokie science fiction. Ja rozumiem, że Rosja podbija wysoko stawkę, ale nie ma możliwości jakiegokolwiek powrotu, zmiany architektury, bezpieczeństwa w Europie. Nie, nie i jeszcze raz nie. To w ogóle nie wchodzi w grę. (…) Naprawdę różnych rzeczy można się spodziewać, ale uważam, że prezydent Trump aż takich ruchów robić nie będzie - oceniła Sobkowiak-Czarnecka.

Taka jest nasza rola - cały czas przypominać Amerykanom, kto w tej wojnie jest agresorem, kto w tej wojnie jest ofiarą - wyjaśniła.

Kiedy decyzja ws. bazy w Polsce?

Sobkowiak-Czarnecka wypowiedziała się także na temat stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Przyznała, że obecnie czekamy na podpis Donalda Trumpa w tej sprawie. Według niej, prezydent USA powinien złożyć podpis początkiem grudnia.

„Teraz apelujemy do prezydenta Nawrockiego. Czas, by Pałac Prezydencki uruchomił swoje moce, by skutecznie lobbować ws. bazy USA w Polsce - powiedziała Sobkowiak-Czarnecka.

Wkrótce pełne omówienie rozmowy.