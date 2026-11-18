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Zapewne wnioski ws. immunitetów prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego już zapadły - stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM I prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński. Wczoraj kilka godzin Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK obradowało nad wnioskiem Prokuratora Generalnego o uchylenie tych immunitetów. Oficjalny komunikat ma zostać opublikowany dziś.

„Na każdym etapie łamane jest prawo”

Gość Porannej rozmowy w RMF FM I prezes SN Zbigniew Kapiński jednoznacznie ocenił wczorajsze Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK. Jego uczestnicy po trzech godzinach obrad w siedzibie Trybunału przenieśli się do Sądu Okręgowego w Warszawie. Właśnie tam zostali wezwani Święczkowski i Sochański. Obaj się nie stawili, obecni byli tylko ich pełnomocnicy.

Kapiński o immunitetach Święczkowskiego i Sochańskiego: Spodziewam się najgorszych możliwych rzeczy Czas: 21:29

Na pewno jest to wszystko nie tak, jak powinno wyglądać, gdyby respektowano przepisy prawa, nie powinno być sytuacji, że normalni, rzetelni niezawiśli sędziowie dają się wozić policyjnymi sukami po Warszawie, przenoszą swoje „obrady”, z budynku TK do sądu okręgowego - stwierdził Kapiński. Kogo się boją ci państwo, prezesa Święczkowskiego, Sochańskiego, ich obrońców? Na każdym etapie jest łamane prawo - dodał nasz gość.

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Kapiński: Bez względu na decyzję, Święczkowski nadal jest prezesem TK

Tomasz Terlikowski dopytywał swojego rozmówcę, czy jego zdaniem Święczkowki i Sochański stracą immunitety. Spodziewam się najgorszych możliwych rzeczy ze strony tych państwa (uczestniczących w Zgromadzeniu Ogólnym TK - przyp. red.), bo zostali celowo tak wybrani, że są w stanie podjąć każdą decyzję, bez względu na to, czy jest zgodna z prawem - ale będzie zgodna z oczekiwaniami władzy wykonawczej - ocenił I prezes SN.

Zdaniem Kapińskiego, Bogdan Święczkowski, bez względu na to jaką decyzję podjęło Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK, nadal jest prezesem Trybunału, ponieważ w zgromadzeniu wzięły udział osoby do tego nieuprawnione. To, co się ukaże, czy to będzie komunikat, czy uchwała, nie wiem, co to będzie, to nie będzie miało mocy prawnej - stwierdził gość Porannej rozmowy w RMF FM.

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„Prezydent nie złamał prawa”

Tomasz Terlikowski nawiązał w Porannej rozmowie w RMF FM do trwającego od miesięcy sporu o to, czy prezydent miał obowiązek przyjąć ślubowanie od nowo wybranych sędziów TK. Pan prezydent nie złamał prawa, ponieważ nie oświadczył w sposób jednoznaczny, że nie przyjmie (ślubowania - przyp. red.) - stwierdził Kapiński. Jak zaznaczył, w konstytucji nie jest zapisane, że prezydent ma to zrobić niezwłocznie, nie ma zapisanego określonego terminu.

I prezes SN przyznał, że w przypadku pata wokół TK rozwiązaniem byłby reset, „tylko musi być po pierwsze wola polityczna, po drugie trzeba przywrócić porządek prawny”. Już nie mamy Trybunału Konstytucyjnego, bo legalni sędziowie nie są wpuszczani nawet do jego budynku - ocenił. Uważam, że w tej sytuacji, kiedy zaszło to tak daleko, kiedy w istocie nie mamy Trybunału, to chyba jedynym racjonalnym rozwiązaniem jest właśnie ten reset - dodał.

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„Wyzerować” skład TK - propozycja Kapińskiego ws. resetu

Na pewno trzeba „wyzerować „skład Trybunału, żeby można mówić o resecie i na nowo w innych okolicznościach, czyli przy większości na przykład 3/5 czy 2/3, jak proponuję, powołać cały nowy skład Trybunału”. Na przykład ja proponuję, żeby kadencja była 12-letnia, ale żeby nie było tak, że zmienia się za 12 lat cały skład Trybunału, żeby były kadencje zróżnicowane, to jest możliwe: 3, 6, 9 lat i 12 - zaznaczył.

Pierwsza rzecz to jest trzeba usiąść, rozmawiać i mieć jasną wizję tego, że to jest konieczność, że Trybunał Konstytucyjny musi funkcjonować, bo on jest elementem trójpodziału władzy, on ma patrzeć władzy ustawodawczej i wykonawczej także na ręce - akcentował Kapiński.

Oczywiście dzisiaj jest bardzo wygodna sytuacja, że nie ma Trybunału, że władza wykonawcza, kontrolując Trybunał Konstytucyjny, jednocześnie pozbawiła obywateli możliwości tego, żeby zaskarżać określone decyzje - podsumował I Prezes SN.

„Sprawa TK jest rozstrzygnięta”. Tusk w mocnych słowach o Święczkowskim Premier Donald Tusk powiedział w czwartek, że „nie przejmuje się demonstracjami i manifestacjami” Bogdana Święczkowskiego. „Sprawa jest rozstrzygnięta, jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny” - stwierdził szef rządu.

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