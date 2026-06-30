RMF24

W Porannej rozmowie w RMF FM w środę zapytamy ministra, koordynatora służb specjalnych, Tomasza Siemoniaka o to, czy wokół tego tematu odnotowano wzmożoną aktywność rosyjskich farm trolli, botów lub innych kanałów dezinformacji. Jak Rosja wykorzystuje ten temat do prowadzenia operacji wpływu i skłócania Polaków z Ukraińcami?

Padnie pytanie o doniesienia dotyczące byłego wysokiego funkcjonariusza CBA, który – według medialnych ustaleń – miał pracować dla założyciela Zondacrypto. Czy minister potwierdza te informacje i czy służby badają tę sprawę?

Wrócimy także do sprawy Marcina Romanowskiego. Czy polskie służby wiedzą, gdzie przebywa były wiceminister sprawiedliwości i czy prowadzą działania zmierzające do jego zatrzymania?

Porozmawiamy również o ujawnionej przez ABW rosyjskiej operacji wpływu. Według ustaleń Agencji zatrzymane osoby miały organizować i finansować protesty wśród ukraińskich uchodźców w Polsce. Jak duża jest skala takich działań i czy zagrożenie ze strony Rosji rośnie?

Zapytamy także o kontakty z reżimem Łukaszenki. Czy utrzymywanie kanałów komunikacji przez służby z przedstawicielami Mińska leży dziś w interesie Polski?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych.

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