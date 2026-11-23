RMF24

„Rosja wysłała trzy rakiety, które spadły na terenie Polski – nie byliśmy w stanie zestrzelić żadnej. To był sygnał niezadowolenia (Rosji) z postawy Polski wobec rozmów pokojowych dotyczących Ukrainy. (...) (Putin) chciał pokazać, że jesteśmy bezbronni i osiągnął cel. A co by było, gdyby wysłał 100 rakiet? Tu nie było pozytywnej odpowiedzi ze strony polskiej. To symbol naszej słabości” - ocenił w Porannej rozmowie w RMF FM prof. Jacek Czaputowicz, były szef MSZ.

RMF FM

W piątkowy (20 listopada) poranek trzy rosyjskie rakiety spadły na terytorium Polski. W działaniach uczestniczyły polskie F-16 i szwedzkie Gripeny, wspierane przez holenderski samolot tankowania powietrznego.

Do sprawy w Porannej rozmowie w RMF FM odniósł się Jacek Czaputowicz, były szef MSZ. Jak powiedział, Putin chciał pokazać, że jesteśmy bezbronni i osiągnął swój cel. Czy rząd podjął dobrą decyzję, że nie zestrzelił rakiet?

A co by było, gdyby wysłał 100 rakiet? Tu nie było pozytywnej odpowiedzi ze strony polskiej. To symbol naszej słabości - mówił gość Tomasza Terlikowskiego.

(...) Ostatecznie jednak okazało się, że rakiety nie wyrządziły poważnych szkód, nikt nie zginął i tak dalej. Można więc powiedzieć, że ostatecznie ta decyzja nie była zła. Myślę, że nie chcieliśmy również eskalować tej sytuacji. Niemniej jednak w całym tym kontekście pozostaje obraz słabości naszego kraju - ocenił Czaputowicz.

„A co by było, gdyby Putin wysłał 100 rakiet?”. Mocne słowa byłego szefa MSZ Czas: 21:17

Pytany, czy w przyszłości powinniśmy zestrzeliwać obiekty nadlatujące ze strony Rosji, podkreślił, że „nie jesteśmy zagrożeni i Rosja nie ma interesu w tym, by nas atakować rakietami, zburzyć jakiś budynek”.

Wydaje mi się, że Rosja nie strzeli w budynek w Polsce, bo to byłaby eskalacja i mogłaby wywołać reakcję sojuszników. Natomiast nasza reakcja jest teraz dość umiarkowana. Nie przywołujemy artykułu czwartego (Traktatu Północnoatlantyckiego - przyp. red.). Staramy się zrzucić odpowiedzialność na jakiegoś szwedzkiego pilota (szwedzki pilot myśliwski otrzymał od NATO zgodę na zestrzelenie obiektu, który wleciał do Polski. Pilot jednak nie oddał strzału - przyp. red.), tak jakby to on mógł zestrzelić trzy rakiety naraz. Mieliśmy swoje samoloty w powietrzu. W NATO jest tak, że to państwo ponosi odpowiedzialność za własną przestrzeń powietrzną. Jest suwerenne i mieliśmy możliwość podjęcia takiego działania. A my teraz zadajemy pytanie: co jeszcze powinni zrobić sojusznicy? Skoro sami tak działamy, to nikt nie będzie ryzykował i ingerował w nasze wewnętrzne sprawy - powiedział Czaputowicz.

Czaputowicz: Polska troszeczkę się ośmiesza

Jego zdaniem to, że nie reagujemy stanowczo w takich sytuacjach, ośmiesza Polskę. No właśnie na tym polega problem i w ten sposób troszeczkę się ośmieszamy. Niech jednak społeczeństwo zrozumie, jakie mamy przywództwo. My tutaj straszymy szabelką, a gdy przychodzi co do czego, prezentujemy, że tak powiem, bardzo miękkie stanowisko w tej kwestii. Nasza retoryka i potrząsanie szabelką zostały po prostu po raz kolejny zweryfikowane przez Władimira Putina - podkreślił Jacek Czaputowicz.

Jak stwierdził, „gdyby Polska była spójna i miała zdecydowane przywództwo państwowe, rakiety mogłyby zostać zestrzelone przez nasze siły”. Nie chcemy jednak ponosić ryzyka. (...) Nie ma u nas przywództwa politycznego, politycy nie wiedzą, co robić. Co innego mówią, a co innego robią. Wszyscy to widzą na całym świecie. I na tym polega nasza słabość - komentował były szef MSZ.

Najgorzej jest wtedy, kiedy pojawia się rozdźwięk. I ten rozdźwięk właśnie występuje: wprowadziliśmy wszystkie procedury i tak dalej, ale ostatecznie z nich nie skorzystaliśmy. Władimir Putin będzie testował naszą reakcję, a także reakcję całego NATO. Widzi, że po prostu działamy tak, jak działamy. W tym przypadku staramy się zrzucić odpowiedzialność na jakiegoś szwedzkiego pilota, który mógł zareagować, ale nie mógł zestrzelić rakiet - dodał Czaputowicz.

„Lepiej, żeby wojna w Ukrainie trwała”

Na pytanie, ile jeszcze potrwa wojna w Ukrainie, były szef MSZ nie potrafił udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Podkreślił, że „wszystko zależy od tego, jakie wsparcie uzyska Ukraina”.

Myślę, że dla Polski i Europy ważne jest, aby nie doszło do porozumienia, które Władimir Putin będzie mógł przedstawić jako zwycięstwo. Z naszej perspektywy lepiej więc, żeby wojna trwała, jeśli nadal istnieje szansa na wiązanie i osłabianie Rosji, niż żeby doszło do porozumienia, które w istocie oznaczałoby kapitulację - zaznaczył.

Jego zdaniem taki scenariusz doprowadziłby do „bardzo złej sytuacji Unii Europejskiej z geopolitycznego punktu widzenia”. Dlatego Niemcy i inne państwa europejskie tak silnie się zmobilizowały i zorganizowały to spotkanie w czasie szczytu w Shenzhen (w Berlinie - przyp. red.). Amerykanie musieli się do tego odnieść. Myślę, że to jest pewien pozytyw i powinniśmy to docenić, a w tym momencie raczej wspierać tę linię - dodał.

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