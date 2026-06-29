RMF24

Jest reakcja prokuratury na sensacyjne informacje zawarte w wywiadzie rzece z Karolem Nawrockim. Prezydent opisał w książce sytuację z kampanii wyborczej, gdy nagle jego stan zdrowia gwałtownie się pogorszył. Pojawiły się sugestie, że mogło dojść do próby otrucia.

Nawrocki: Kopałem nogami, rzucało mną, kompulsywnie wymiotowałem

Książka „Skąd się wziął Karol Nawrocki?” to wywiad rzeka z prezydentem, przeprowadzony przez prof. Andrzeja Nowaka - znanego historyka. Książka trafi do księgarń w tym tygodniu, ale duże emocje wzbudził jej fragment, opublikowany przedpremierowo przez portal wpolityce.pl.

Był moment grozy, który do dziś pamiętam bardzo wyraźnie. Mówię czasem, że wybory prezydenckie wygrałem w Dzierżoniowie – choć właściwie zaczęło się to jeszcze w Ząbkowicach Śląskich - wspominał prezydent.

Zaciągnęli czarne zasłony, staliśmy na ulicy. Wyszli wszyscy. Ja tylko położyłem się na tylnym siedzeniu – i straciłem przytomność. I od tego momentu nie pamiętam. Obudziłem się po jakimś czasie. Wszystkie okna zasłonięte. Nade mną stoją bladzi Mikołaj, Jakub i Jarek. W życiu nie miałem czegoś takiego. Autokar, cały garnitur, wszystko – kompletnie zbryzgane moimi gwałtownymi wymiotami. Wszystko. Oni potem opowiadali, że nie mogli na to patrzeć. Mówili, że wyglądało to jak fontanna, porównywali to do filmu „Egzorcysta” – kopałem nogami, rzucało mną, kompulsywnie wymiotowałem. A gdy się obudziłem, to nie wiedziałem, co się wydarzyło przez te kilka minut - opowiadał Karol Nawrocki.

W materiale opublikowanym na YouTube przez wydawcę książki jej współautor, prof. Andrzej Nowak ocenił, że ktoś próbował otruć Karola Nawrockiego i wyeliminować go z kampanii wyborczej. Jak dodał, stało się to w momencie, gdy było już wiadomo, że idzie on po zwycięstwo.

Krótki komunikat prokuratury

Po tym, jak informacje o podejrzeniu otrucia Karola Nawrockiego rozeszły się w mediach, głos zabrała Prokuratura Okręgowa w Świdnicy. Śledczy z urzędu wszczęli postępowanie sprawdzające. Dotyczy ono „podejrzenia narażenia obecnego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w toku kampanii wyborczej w 2025 r”.

Podstawą podjęcia czynności są informacje medialne, wskazujące, iż w dniu 15 maja 2025 r. w trakcie spotkań Karola Nawrockiego w ramach kampanii wyborczej z mieszkańcami Ząbkowic Śl., i Dzierżoniowa miało dojść do gwałtownego pogorszenia stanu zdrowia i chwilowej utraty przytomności ówczesnego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które mogło być skutkiem podania substancji zagrażających życiu lub zdrowiu - wyjaśnił Mariusz Pindera, rzecznik świdnickiej prokuratury.

Cieszyński: To wyglądało bardzo niepokojąco

O sprawę rzekomej próby otrucia Karola Nawrockiego był pytany w Porannej rozmowie w RMF FM poseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Cieszyński.

Moi bardzo bliscy współpracownicy byli tam wtedy, kiedy to się wydarzyło. Rozmawiałem z nimi wtedy. Mówili, że to rzeczywiście wyglądało bardzo niepokojąco - wspominał były wiceminister zdrowia. To jest jedna z setek historii, które się wydarzyły na tej kampanijnej trasie, przeplatanej bardzo brutalnymi atakami środowiska Platformy Obywatelskiej na prezydenta Nawrockiego - dodał.

Cieszyński stwierdził, że w "normalnej sytuacji" wyjaśnieniem tego incydentu powinna się zająć prokuratura. Dzisiaj w Polsce prokuratura służy do tego, żeby realizować polityczne interesy obecnej władzy - przekonywał poseł w Porannej rozmowie w RMF FM.