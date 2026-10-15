Szymon Hołownia zostanie ambasadorem? Odpowie szef Biura Polityki Międzynarodowej

RMF24

W Porannej rozmowie w RMF FM zapytamy Marcina Przydacza, czy Szymon Hołownia ma szansę objąć stanowisko ambasadora Polski przy Stolicy Apostolskiej. Jakie są możliwości, aby otrzymał nominację dyplomatyczną? Czy prezydent Karol Nawrocki może zablokować tę kandydaturę?

Marcin Przydacz gościem Porannej rozmowy w RMF FM

Jednym z głównych tematów będzie również sytuacja wokół Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent Karol Nawrocki odwołał wizytę w Słowenii, uzasadniając decyzję sytuacją w kraju. Czy konflikt wokół Trybunału wymknął się spod kontroli? Jakie działania może podjąć prezydent? Gdzie przebiegają konstytucyjne granice sporu między Pałacem Prezydenckim a rządem? I jaka jest możliwość deeskalacji tego konfliktu?

W rozmowie odniesiemy się także do bezpieczeństwa sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że dwóch sędziów otrzymało ochronę Służby Ochrony Państwa po zgłoszeniu gróźb. Czy sytuacja wokół Trybunału stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa jego sędziów? Jak państwo powinno reagować na groźby wobec przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości? I czy polityczny spór nie utrudnia rozwiązania kryzysu instytucjonalnego?

Nie zabraknie również tematu ustawy o m.in. o nocnej prohibicji w całym kraju, której zawetowania domaga się Sławomir Mentzen. Lider Konfederacji przekonuje, że podpis prezydenta oznaczałby opowiedzenie się po stronie rządu Donalda Tuska, niemieckich koncernów i lewicy. Jakie argumenty przemawiają za podpisaniem ustawy, a jakie za jej zawetowaniem? Jakie stanowisko zajmie prezydent i czym będzie się kierował przy podejmowaniu decyzji?

Na te i inne pytania odpowie Marcin Przydacz, prezydencki minister i szef Biura Polityki Międzynarodowej. Na Poranną rozmowę zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych.

Subskrybuj nasz kanał na YouTube, aby nie umknęła Ci żadna rozmowa.

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz czytelnicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom. Zachęcamy do zadawania pytań również na naszym kanale na YouTube.