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Podczas uroczystej Gali Zamknięcia BNP Paribas Warsaw SerialCon 2026, która odbyła się w Multikinie w Złotych Tarasach, poznaliśmy laureatki i laureatów najważniejszych nagród przyznawanych twórcom i twórczyniom serialowym. Jury w składzie: Jan P. Matuszyński (przewodniczący), Louise Hooper, Coky Giedroyc i Katherine Burchill, wyróżniło produkcje oraz osoby, które w mijającym roku zachwyciły odwagą artystyczną, wyjątkowym warsztatem i autentycznością opowiadanych historii.

Najlepszym Polskim Serialem Roku 2026 został serial „Wśród nocnej ciszy”, produkcji HBO Max. Jury przyznając nagrodę w wysokości 25.000 złotych w uzasadnieniu doceniło jakość i profesjonalizm z jakimi twórcy podjęli się realizacji swojej wizji.

Zwycięski serial zachwyca świadomością własnego charakteru i konsekwencją w realizacji artystycznej wizji. Subtelna, pełna wyczucia reżyseria idzie w parze z pewnie poprowadzoną narracją. To wciągająca, pełna energii opowieść, która urzeka stylem, atmosferą i autentycznością.

HBO Max realizując ten projekt potwierdziło swoją pozycję na polskim rynku telewizyjno-streamingowym, a sam serial to jedna z najważniejszych polskich produkcji serialowych ostatnich miesięcy. Werdykt Jury w przypadku „Wśród nocnej ciszy” został potwierdzony również przez widownię BNP Paribas Warsaw SerialCon. Głosujący po seansach najbardziej upodobali sobie produkcję HBO Max i tym samym „Wśród nocnej ciszy” otrzymało także Nagrodę Publiczności (10.000 zł), której partnerem jest BNP Paribas.

Jury również doceniło pracę reżysera Jana Holoubka, który otrzymał nagrodę za Najlepszą Reżyserię (10.000 zł) za serial „Wśród nocnej ciszy”. Jury dodało: reżyser tworzy świat pełen napięcia, intryg i klimatu. Wydobywa z aktorów znakomite kreacje, pozwalając jednocześnie, by historia rozwijała się własnym rytmem. Narracja jest niezwykle naturalna, tempo doskonałe, a szokujące zwroty akcji i niespodzianki umiejscowione pod mroczną powierzchnią opowieści.

Podczas Gali Zamknięcia wyróżniono znakomitą Izabelę Kunę, która otrzymała nagrodę za Najlepszą rolę żeńską (10.000 zł). W uzasadnieniu potwierdzono jej świetną rolę w serialu „Klara. Rewolucja” od HBO Max: wspaniała, pełna charyzmy i nonszalancji kreacja aktorska, łącząca ekscentryczność, wrażliwość i wyjątkowe wyczucie komediowe. Aktorka z niezwykłą swobodą odnajduje się w absurdzie scenariusza, nie tracąc przy tym ani na chwilę człowieczeństwa swojej postaci.

To prawdziwa gwiazda filmowa. Kiedy pojawia się na ekranie, mamy wrażenie, że jesteśmy tuż obok niego – możemy zajrzeć mu w twarz, niemal oddychać tym samym powietrzem. A on wytrzymuje intensywność spojrzenia kamery, nie popadając przy tym w przesadę – tak Jury uzasadniło swój wybór Ignacego Lissa jako Najlepszą rolę męską (10.000 zł). Jego Filip w serialu HBO Max – „Proud” to jedna z najjaśniejszych kreacji tego roku.

Jurorzy nie pozostali obojętni wobec pozostałych twórców „Proud” od HBO Max doceniając również Karola Klementowicza i Monikę Pęcikiewicz za Najlepszy scenariusz (10.000 zł). Scenariusz, który nagrodziliśmy jest pełen pasji i szczerości. Urzekło nas jego odważne, bezkompromisowe podejście do tematu, i to, że porywa widza i nie pozwala mu ani na chwilę się oderwać od ekranu. Nie inaczej było w przypadku nagrody za Najlepsze zdjęcia (10.000 zł), którą wyróżniono Weronikę Bilską, za dynamiczną, pełną energii pracę kamery z ręki oraz bezkompromisową i odważną podróż, w którą zabiera nas operatorka. Te ujęcia trzymają w napięciu i ekscytują.

Za Najlepszą reżyserię obsady (10.000 zł) nagrodzono Julię Popkiewicz, Gniewko Falanę i Martę Markiewicz, których pracę przy drugim sezonie „Matek Pingwinów” od Netflix, postanowiło docenić Jury: zwycięski tytuł wyróżnia się wyjątkową obsadą, która wnosi do opowieści człowieczeństwo, ciepło i prawdę, a relacje między dorosłymi i dziećmi zachwycają autentycznością.

Nagrodę BNP Paribas Tomorrow’s Icon (10.000 zł) otrzymała Maria Kania za rolę Marianny w „Lalce” produkcji Netflix. Przyznając wyróżnienie Jury uzasadniło je następująco: za wybitną kreację aktorską, szczerą, instynktowną i niezwykle sugestywną. Jej występ skradł nasze serca i nie mamy wątpliwości, że jest talentem, który będzie współtworzył przyszłość polskiego kina.

W trakcie Gali Zamknięcia przyznano również Nagrodę Kasi Bajki - wyróżnienie powołane przez organizatorów Festiwalu oraz CANAL+ Polska ku pamięci Kasi Bajki, wieloletniej programerki i managerki Fundacji OFF CAMERA, honorujące twórców audiowizualnych, którzy potrafią inspirować, poruszać i zaskakiwać. Nagroda trafiła w ręce Tytusa Hołdysa, który jest twórcą projektu WinyloKINO, prowadzi spotkania z twórcami oraz popularyzuje muzykę filmową. Jest związany z RMF Classic, gdzie prowadzi autorską audycję „Między ścieżkami”.

Konkurs Główny o tytuł Najlepszego Polskiego Serialu i nagrodę w wysokości 25.000 zł:

• „Proud” (HBO Max)

• „Wśród nocnej ciszy” (HBO Max)

• „Ołowiane dzieci” (Netflix)

• „Lalka” (Netflix)

• „Matki Pingwinów. Sezon 2” (Netflix)

• „The Office PL. Sezon 6” (CANAL+)

Najlepsza Rola Żeńska, w której nagrodą jest 10.000 zł:

Izabela Kuna („Klara. Rewolucja”, HBO Max)

Justyna Wasilewska („Wśród nocnej ciszy”, HBO Max)

Joanna Kulig („Ołowiane dzieci”, Netflix)

Sandra Drzymalska („Lalka”, Netflix)

Maria Dębska („Pionek”, SkyShowtime)

Masza Wągrocka („Matki Pingwinów. Sezon 2”, Netflix)

Najlepsza Rola Męska, w której nagrodą jest 10.000 zł:

• Ignacy Liss („Proud”, HBO Max)

• Adam Woronowicz („Klara. Rewolucja”, HBO Max)

• Łukasz Simlat („Wśród nocnej ciszy”, HBO Max)

• Michał Żurawski („Ołowiane dzieci”, Netflix)

• Tomasz Schuchardt („Lalka”, Netflix)

• Piotr Polak („The Office PL. Sezon 6”, CANAL+)

Najlepsza Reżyseria, w której nagrodą jest 10.000 zł:

• Karol Klementewicz („Proud”, HBO Max)

• Jan Holoubek („Wśród nocnej ciszy”, HBO Max)

• Maciej Pieprzyca („Ołowiane dzieci”, Netflix)

• Paweł Maślona („Lalka”, Netflix)

• Klara Kochańska-Bajon, Jagoda Szelc („Matki Pingwinów. Sezon 2”, Netflix)

• Łukasz Kośmicki („Klangor. Sezon 2”, CANAL+)

W kategorii Najlepsze Zdjęcia, w której nagrodą jest 10.000 zł, nominowani są:

• Weronika Bilska („Proud”, HBO Max)

• Maciej Sobieraj („Wśród nocnej ciszy”, HBO Max)

• Witold Płóciennik (†) („Ołowiane dzieci”, Netflix)

• Paweł Flis („Lalka”, Netflix)

• Ita Zbroniec-Zajt („Matki Pingwinów. Sezon 2”, Netflix)

• Paweł Chorzępa („The Office PL. Sezon 6”, CANAL+)

W kategorii Najlepsza Reżyseria Obsady, w której nagrodą jest 10.000 zł, nominowani są:

• Viola Borcuch („Proud”, HBO Max)

• Magdalena Szwarcbart („Klara. Rewolucja”, HBO Max)

• Żywia Kosińska („Wśród nocnej ciszy”, HBO Max)

• Alina Trybiło-Falana, Gniewko Falana („Ołowiane dzieci”, Netflix)

• Katarzyna Gryciuk-Krzywda („Lalka”, Netflix)

• Julia Popkiewicz, Gniewko Falana, Marta Markiewicz („Matki Pingwinów. Sezon 2”, Netflix)

W kategorii Najlepszy Scenariusz, w której nagrodą jest 10.000 zł, nominowani są:

• Karol Klementewicz, Monika Pęcikiewicz („Proud”, HBO Max)

• Marek Modzelewski („Klara. Rewolucja”, HBO Max)

• Jakub Korolczuk („Ołowiane dzieci”, Netflix)

• Paweł Demirski, Jagoda Dutkiewicz, Paweł Maślona („Lalka”, Netflix)

• Klara Kochańska-Bajon, Nina Lewandowska, Justyna Bilik, Ariadna Lewańska, Magdalena Żakowska („Matki Pingwinów. Sezon 2”, Netflix)

• Łukasz Sychowicz, Jakub Rużyłło, Mateusz Zimnowodzki („The Office PL. Sezon 6”, CANAL+)

BNP Paribas Tomorrow’s Icon:

• Maria Kania („Lalka”, Netflix; „Wśród nocnej ciszy”, HBO Max)

• Ignacy Liss („Proud”, HBO Max)

• Kamil Studnicki („Proud”, HBO Max)

• Mary Pawłowska („Klangor. Sezon 2”, CANAL+)

• Masza Wągrocka („Matki Pingwinów. Sezon 2”, Netflix)

Nagroda Kasi Bajki:

• Kaja Klimek

• Anna Tatarska

• Łukasz Muszyński

• Tytus Hołdys

