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Pożar mieszkania w Zabrzu. Strażacy ewakuowali pięć osób. Dwie osoby trafiły do szpitala. Jeden ze strażaków został ranny podczas akcji gaśniczej.

Do zdarzenia doszło przy ul. Korczoka 45A w Zabrzu.

Z płonącego mieszkania zabrzańscy strażacy, z narażeniem życia, ewakuowali lokatorkę – poinformowała Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu.

Jak dodali strażacy, łącznie z budynku ewakuowano pięć osób.

pożar w kamienicy podczas akcji straży pożarnej

Dwie osoby trafiły do szpitala. Wśród nich jest poszkodowana z mieszkania objętego pożarem.

W wyniku prowadzonych działań ranny został jeden strażak, który następnie został przetransportowany do szpitala – podkreśliła zabrzańska straż pożarna.

W czasie akcji służby częściowo zamknęły ulicę Korczoka, co spowodowało utrudnienia w ruchu. Działania straży pożarnej zakończyły się przed godz. 21:00.