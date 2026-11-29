Do zdarzenia doszło przy ul. Korczoka 45A w Zabrzu.
Z płonącego mieszkania zabrzańscy strażacy, z narażeniem życia, ewakuowali lokatorkę
– poinformowała Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu.
Jak dodali strażacy, łącznie z budynku ewakuowano pięć osób.
Dwie osoby trafiły do szpitala. Wśród nich jest poszkodowana z mieszkania objętego pożarem.
W wyniku prowadzonych działań ranny został jeden strażak, który następnie został przetransportowany do szpitala
– podkreśliła zabrzańska straż pożarna.
W czasie akcji służby częściowo zamknęły ulicę Korczoka, co spowodowało utrudnienia w ruchu. Działania straży pożarnej zakończyły się przed godz. 21:00.