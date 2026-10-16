Trump uderza w Zełenskiego. „Nie jestem jego wielkim fanem”

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Nie jestem wielkim fanem Wołodymyra Zełenskiego – przyznał w wywiadzie dla stacji Newsmax prezydent USA. Według Donalda Trumpa z prezydentem Ukrainy negocjuje mu się trudniej niż z przywódcą Rosji Władimirem Putinem.

Zełenski nie jest dobrym człowiekiem do prowadzenia z nami rozmów – powiedział Trump w wywiadzie dla Newsmax.

Ponownie wyraził przekonanie, że dopóki Zełenski będzie rządził, nie dojdzie do porozumienia w sprawie zakończenia wojny. Mówi, że chce (zawrzeć porozumienie - PAP), ale tak naprawdę nie chce. Nie, nie jestem wielkim fanem Zełenskiego - dodał. Amerykański prezydent ponownie zasugerował, że w Ukrainie powinny odbyć się wybory.

Trump igra z ogniem? Na wiecu powiedział, co zrobiłby z osobami, które ujawniają tajemnice Prezydent USA Donald Trump eskaluje swój - budzący czasem etyczne wątpliwości i na pewno nie dający dobrego przykładu - polityczny przekaz.

„Uważam, że to hańba”

Trump skomentował też słowa Zełenskiego, który w rozmowie z dziennikiem „Financial Times” zapowiedział wznowienie ukraińskich ataków na rosyjskie rafinerie. Jak tłumaczył Zełenski, zakaz takich uderzeń zniesiono w związku z problemami z danymi wywiadowczymi od USA i zakłóceniami w działaniu Starlinka podczas zmasowanych ostrzałów ze strony Rosji.

Jeśli powiesz mi, że Zełenski znowu atakuje rafinerie, to jedyne, co osiąga, to wzrost światowych cen ropy – powiedział dziennikarzowi telewizji Newsmax Trump.

Cóż, uważam, że to hańba. Jest mnóstwo innych celów. (…) Jest wiele celów, które można zaatakować – dodał.

Ale kiedy atakujesz rafinerie, w których produkuje się olej napędowy, którego potrzebujemy my i cały świat, to nie przysługujesz się w ten sposób światu – stwierdził.

„To bolesne, że Trump wybiera inną stronę”. USA mogły celowo nie przekazać Ukrainie ostrzeżeń Stany Zjednoczone mogły celowo nie przekazać Ukrainie wczesnych ostrzeżeń o rosyjskich uderzeniach rakietowych — podała stacja CBS News, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą. W atakach na Kijów i inne ukraińskie miasta miało zginąć sześć…

„Zełenski jest trudniejszym partnerem do rozmów niż Putin”

Pytany, czy wojna zakończy się przed upływem jego kadencji, stwierdził „to powinno się wkrótce skończyć”. Myślę, że tak naprawdę obaj chcieliby, żeby to się zakończyło, ale uważam, że Zełenski jest trudniejszym partnerem do rozmów niż Putin – ocenił Trump.

Prezydent zapewnił też, że USA produkują „rekordowe ilości” uzbrojenia. Otrzymujemy systemy Patriot w rekordowych ilościach. Otrzymujemy pociski Tomahawk w rekordowych ilościach. Bardzo szybko zwiększamy produkcję – wymieniał Trump.

Kiedy zgromadzimy odpowiednie zapasy, naprawdę duże zapasy, zaczniemy umożliwiać naszym sojusznikom kupowanie ich od nas - oznajmił.

Zaskakująca wypowiedź Trumpa: Putin chce pokoju bardziej niż Zełenski Myślę, że Władimir Putin chce zawrzeć porozumienie w sprawie wojny w Ukrainie bardziej niż prezydent Wołodymyr Zełenski – stwierdził prezydent USA Donald Trump. Odpowiedział w ten sposób na pytanie o to, jak zamierza skłonić Putina do przestrzegania…

Trump o rozmowach z Rosją i Chinami

Trump powiedział również, że jego administracja prowadzi rozmowy z Rosją i Chinami na temat rozbrojenia nuklearnego. Wyraził nadzieję, że wszystkie trzy państwa będą mogły ograniczyć swoje arsenały nuklearne.

Bardzo chciałbym doprowadzić do denuklearyzacji, jeśli byłoby to możliwe. W rzeczywistości rozmawiamy już na ten temat z Rosją, a także z Chinami – przekazał Trump.