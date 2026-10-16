Trump uderza w Zełenskiego. „Nie jestem jego wielkim fanem”

Zełenski nie jest dobrym człowiekiem do prowadzenia z nami rozmów – powiedział Trump w wywiadzie dla Newsmax.
Ponownie wyraził przekonanie, że dopóki Zełenski będzie rządził, nie dojdzie do porozumienia w sprawie zakończenia wojny. Mówi, że chce (zawrzeć porozumienie - PAP), ale tak naprawdę nie chce. Nie, nie jestem wielkim fanem Zełenskiego - dodał. Amerykański prezydent ponownie zasugerował, że w Ukrainie powinny odbyć się wybory.
„Uważam, że to hańba”
Trump skomentował też słowa Zełenskiego, który w rozmowie z dziennikiem „Financial Times” zapowiedział wznowienie ukraińskich ataków na rosyjskie rafinerie. Jak tłumaczył Zełenski, zakaz takich uderzeń zniesiono w związku z problemami z danymi wywiadowczymi od USA i zakłóceniami w działaniu Starlinka podczas zmasowanych ostrzałów ze strony Rosji.
Jeśli powiesz mi, że Zełenski znowu atakuje rafinerie, to jedyne, co osiąga, to wzrost światowych cen ropy – powiedział dziennikarzowi telewizji Newsmax Trump.
Cóż, uważam, że to hańba. Jest mnóstwo innych celów. (…) Jest wiele celów, które można zaatakować – dodał.
Ale kiedy atakujesz rafinerie, w których produkuje się olej napędowy, którego potrzebujemy my i cały świat, to nie przysługujesz się w ten sposób światu – stwierdził.
„Zełenski jest trudniejszym partnerem do rozmów niż Putin”
Pytany, czy wojna zakończy się przed upływem jego kadencji, stwierdził „to powinno się wkrótce skończyć”. Myślę, że tak naprawdę obaj chcieliby, żeby to się zakończyło, ale uważam, że Zełenski jest trudniejszym partnerem do rozmów niż Putin – ocenił Trump.
Prezydent zapewnił też, że USA produkują „rekordowe ilości” uzbrojenia. Otrzymujemy systemy Patriot w rekordowych ilościach. Otrzymujemy pociski Tomahawk w rekordowych ilościach. Bardzo szybko zwiększamy produkcję – wymieniał Trump.
Kiedy zgromadzimy odpowiednie zapasy, naprawdę duże zapasy, zaczniemy umożliwiać naszym sojusznikom kupowanie ich od nas - oznajmił.
Trump o rozmowach z Rosją i Chinami
Trump powiedział również, że jego administracja prowadzi rozmowy z Rosją i Chinami na temat rozbrojenia nuklearnego. Wyraził nadzieję, że wszystkie trzy państwa będą mogły ograniczyć swoje arsenały nuklearne.
Bardzo chciałbym doprowadzić do denuklearyzacji, jeśli byłoby to możliwe. W rzeczywistości rozmawiamy już na ten temat z Rosją, a także z Chinami – przekazał Trump.