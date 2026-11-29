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Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał dziś z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Amerykański przywódca „potwierdził zobowiązania wynikające z art. 5 NATO, zapewniając, że Polska jest i będzie bezpieczna” – przekazał Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej.

Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem

Jak przekazał prezydencki minister, na agendzie rozmów była współpraca polsko-amerykańska, w tym przede wszystkim w polityce bezpieczeństwa, amerykańska obecność wojskowa w Polsce oraz kooperacja przemysłów zbrojeniowych, sytuacja w Europie Środkowej i Wschodniej, a także dialog polsko-amerykański w kontekście zbliżającego się szczytu G20 w Miami.

„Prezydent K. Nawrocki podziękował za to, że w wyniku bezpośredniej rozmowy prezydentów – Biały Dom podjął decyzję o rozlokowaniu w Polsce pierwszego w Europie centrum serwisowego rakiet PAC-3 do systemu Patriot” – napisał Przydacz.

Jak poinformował szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, „prezydent Donald Trump potwierdził zobowiązania wynikające z art. 5 NATO, zapewniając, że Polska jest i będzie bezpieczna”.

Co z bazą amerykańskich wojsk w Polsce?

Do ostatniego spotkania Trumpa i Nawrockiego doszło 22 września br. w Nowym Jorku, przy okazji kolacji wydanej przez prezydenta USA podczas 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Jak relacjonował wówczas Przydacz, przywódcy rozmawiali o stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce.

Wcześniej Trump oznajmił, że „czynione są wielkie postępy w kierunku ustanowienia bazy wojsk lądowych USA w Polsce”. Dodał, że dzieje się tak „dzięki odważnemu przywództwu jego przyjaciela, Karola Nawrockiego, prezydenta Polski”.

W USA trwa sześciomiesięczny przegląd amerykańskiej obecności wojskowej w Europie, który ma zakończyć się pod koniec roku. Decyzje Pentagonu prawdopodobnie dotkną w największym stopniu sił USA w Niemczech, we Włoszech i Hiszpanii. W ramach przeglądu może zapaść decyzja o powstaniu stałej bazy sił lądowych USA w Polsce.

Wielomiesięczny proces negocjacji ma zwieńczyć ostateczna decyzja prezydenta Trumpa, której strona polska spodziewa się na początku grudnia.