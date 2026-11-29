RMF24

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Kraje europejskie utrudniają wysiłki na rzecz zakończenia wojny w Ukrainie – stwierdził rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Wypowiedź dotyczyła odmowy prowadzenia przez Europejczyków bezpośrednich, dwustronnych rozmów z Rosją oraz postulatów wysłania wojsk do Ukrainy w ramach ewentualnego porozumienia.

Pieskow, cytowany w niedzielę przez rosyjskie agencje informacyjne, mówił w białoruskiej telewizji państwowej, że deklaracje europejskich stolic są – w ocenie Moskwy – niepomocne dla rozmów prowadzonych z udziałem USA, Rosji i Ukrainy.

Kreml przeciw europejskim wojskom w Ukrainie

Rzecznik Kremla odniósł się do rozważanego udziału europejskich kontyngentów w nadzorowaniu ewentualnego porozumienia pokojowego.

„Europejczycy mówią, że gdy tylko zbliżymy się do uregulowania sytuacji w Ukrainie, wprowadzimy europejski kontyngent. I to jest właśnie powód, dla którego rozpoczęto specjalną operację wojskową” – cytują Pieskowa rosyjskie agencje.

Określenie „specjalna operacja wojskowa” jest stosowane przez rosyjskie władze wobec pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, rozpoczętej w lutym 2022 roku.

Moskwa wielokrotnie odrzucała możliwość rozmieszczenia europejskich sił w Ukrainie jako elementu przyszłego porozumienia.

Spór o formułę negocjacji

Pieskow oświadczył także, że Rosja otrzymała w niedzielę informację, iż kraje europejskie nie chcą rozmawiać z Moskwą w formule dwustronnej. Mają opowiadać się wyłącznie za rozmowami trójstronnymi.

Według rzecznika Kremla państwa Europy chcą uczestniczyć w negocjacjach i przekształcić format z trójstronnego w czterostronny, jednocześnie – jak twierdził – kontynuując politykę, którą Moskwa uznaje za przedłużanie wojny.

Udział Europy w kolejnych rozmowach

Po ostatniej rundzie rozmów z udziałem przedstawicieli USA, Rosji i Ukrainy amerykański negocjator Steve Witkoff przekazał, że Rosja zgodziła się na włączenie europejskich reprezentantów do przyszłych spotkań.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski pozytywnie ocenił perspektywę udziału Europy w negocjacjach. Rosja zaznaczyła jednak, że obecność przedstawicieli państw europejskich będzie uzależniona od tego, co będą mogli wnieść do rozmów.

W ubiegłym miesiącu premier Norwegii Jonas Gahr Stoere i prezydent Finlandii Alexander Stubb rozmawiali telefonicznie z Władimirem Putinem. Część europejskich państw krytykowała te kontakty, uznając je za działanie osłabiające jedność Europy we wsparciu dla Kijowa.