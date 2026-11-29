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Dobiegły końca przedterminowe wybory parlamentarne w Hiszpanii. Konserwatywna Partia Ludowa (PP) wraz ze skrajnie prawicową Vox mają łącznie 186 mandatów w Kongresie Deputowanych po podliczeniu ponad 60 proc. głosów. Bezwzględna większość konieczna do wyłonienia rządu wynosi 176.

Głosowanie w jednym z lokali wyborczych w Madrycie/fot. THOMAS COEX

Głosowanie w jednym z lokali wyborczych w Madrycie/fot. THOMAS COEX / AFP/East News

Wybory w Hiszpanii. Cząstkowe wyniki

Zgodnie z danymi Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Madrycie, cytowanymi przez Reutersa, po podliczeniu 74,9 proc. głosów PP może liczyć na 136 mandatów w 350-osobowym Kongresie Deputowanych, a skrajnie prawicowa Vox – 50. PP nie wykluczało koalicji z Vox.

Z kolei Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza (PSOE) dotychczasowego premiera Pedra Sáncheza może liczyć na 117 mandatów.

Co mówiły sondaże?

Wygraną PP sugerował też sondaż opublikowany po zamknięciu lokali wyborczych. Według badania przeprowadzonego przez ośrodek Sigma Dos dla RTVE i FORTA (nadawcy regionalni), PP, na której czele stoi Alberto Núñez Feijóo, może zdobyć od 129 do 134 miejsc w 350-osobowym Kongresie Deputowanych, niższej izbie parlamentu. Do puli mandatów PP można doliczyć dodatkowe dwa, uzyskane dzięki koalicji z ugrupowaniem UPN z Nawarry – napisał publiczny nadawca RTVE.

Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza (PSOE) dotychczasowego premiera Pedra Sáncheza, która w ostatnich miesiącach była nękana skandalami korupcyjnymi, może zdobyć 119-124 miejsc.

Z kolei radykalnie prawicowa partia Vox Santiago Abascala, potencjalny koalicjant PP, może dostać 44-48 miejsc, a lewicowy blok Frente Amplio 15-16 miejsc. Lewicowa Podemos, według tego sondażu, nie dostanie ani jednego mandatu.

W tej sytuacji prawica (razem PP, Vox i UPN) może liczyć na 175-184 miejsca w Kongresie Deputowanych.

Sondaż został przeprowadzony wśród 19,5 tys. dorosłych Hiszpanów pomiędzy 13 a 28 listopada; próba była reprezentatywna dla wieku i płci.

Z kolei według trackingu pracowni GESOP dla gazety „El Periodico”, przeprowadzonego telefonicznie w dniach 25-27 listopada na próbie 900 osób, PP mogłaby zdobyć 130-138 mandatów, a Vox 47-57, co dawałoby obu ugrupowaniom większość bezwzględną w Kongresie Deputowanych. Zgodnie z tym badaniem PSOE miałoby 113-125 mandatów, a Frente Amplio – 16 do 20.

Przypomnijmy, że w 2023 roku końcowy sondaż błędnie wskazywał, że PP i Vox zdobędą większość parlamentarną.

O godz. 18:00, frekwencja przekroczyła 68 proc. To około 14,5 pkt proc. więcej niż w poprzednich wyborach w 2023 r. o tej samej porze i rekordowa frekwencja na dwie godziny przed zakończeniem głosowania.

Jak wyglądały wybory w Hiszpanii?

Hiszpanie wybierali 350 deputowanych oraz 209 senatorów. Nowy skład Kongresu Deputowanych zbierze się 23 grudnia, aby wybrać przewodniczącego. Następnie król Filip VI wskaże kandydata na stanowisko premiera.

Do uzyskania wotum zaufania potrzebnych jest co najmniej 176 głosów (większość bezwzględna); w drugiej turze wystarczy większość zwykła. Jeśli nowy rząd nie zostanie sformułowany w ciągu dwóch miesięcy od głosowania, odbędą się kolejne wybory.

Liczba uprawnionych do głosowania to ponad 38,6 mln osób. Lokale wyborcze regulaminowo były otwarte od godz. 9:00 do 20:00. Ponad milion osób zagłosowało wcześniej za pośrednictwem poczty.

Dlaczego w Hiszpanii odbyły się przedterminowe wybory?

Wybory parlamentarne w Hiszpanii były przedterminowe. W normalnym czasie odbyłyby się bowiem w przyszłym roku. Premier Pedro Sánchez (Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza – PSOE) rozwiązał parlament po porażce głosowania nad dekretami, które wprowadzały większą regulację na rynku mieszkań. W tym czasie trwały masowe protesty, których uczestnicy domagali się dostępnych cenowo mieszkań.

Głównym tematem kampanii było mieszkalnictwo

Prawicowe ugrupowanie Vox forsowało tematykę migracji, którą czyniło odpowiedzialną za trudności z dostępem do mieszkań i do usług publicznych. Partia ta opowiada się za zaostrzeniem kontroli imigracji, centralizacją władzy państwowej, obniżeniem podatków oraz wycofaniem wielu progresywnych reform społecznych.

Konserwatywne PP koncentrowało się na korupcji, wytykając premierowi Sánchezowi skandale w jego środowisku. PP także chce obniżenia podatków. Lider ugrupowania, Feijóo, przekonywał Hiszpanów, że jest przewidywalnym i przyzwoitym politykiem, który potrafi zarządzać.

Sánchez i ugrupowania na lewo od jego PSOE przekonywały, że stawką niedzielnych wyborów jest demokracja i prawa wywalczone przez lata, jak to do aborcji, eutanazji czy strajku. Deklarowały dalsze inwestycje w usługi publiczne.