RMF24

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Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wprowadzającą nową, 24-proc. stawkę PIT, przesunięcie progów podatkowych oraz podwyżkę CIT dla największych przedsiębiorstw do 22 proc. Czy prezydent jest rzecznikiem mniej zamożnych czy wielkich korporacji? Kto najwięcej straci na wecie prezydenta? Gościem w Porannej rozmowie RMF FM będzie Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych.

W zarządach spółek Skarbu Państwa pracuje co najmniej 219 osób związanych z ugrupowaniami Koalicji, których nominowano po objęciu władzy przez KO, PSL, Polskę 2050 i Lewicę – poinformowała Rzeczpospolita. Ponad połowa to ludzie PSL i Polski 2050, czyli Trzeciej Drogi. Czy ministrowi Balczunowi nie idzie odpolitycznianie spółek Skarbu Państwa, które zapowiadał? Co stoi na przeszkodzie zmianom?

Czy zimą w Polsce zabraknie węgla? Czy w sytuacji kryzysu energetycznego nadal powinniśmy iść w stronę wygaszania górnictwa węgla kamiennego? Dlaczego minister zaangażował się w wygaszanie konfliktu w Bogdance? Jak idzie program naprawczy JSW? Czy bez pomocy publicznej firmie groziłoby bankructwo?

Zapytamy także o sytuację w Grupie Azoty, sprzedaż TVN i Rafinerię Gdańską.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube https://www.youtube.com/@RMF24Video

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz czytelnicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM.

Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom. Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.