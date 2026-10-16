Szymon Hołownia ambasadorem w Watykanie? „Nie jest zawodowym dyplomatą, ale…”

RMF24

Szymon Hołownia nie jest dyplomatą zawodowym, a rząd mówił, że trzeba tutaj profesjonalizacji – powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Marcin Przydacz, pytany, czy Hołownia zostanie ambasadorem przy Stolicy Apostolskiej. Jak dodał, prezydent może zgodzić się na tę kandydaturę, ale pod pewnymi warunkami.

Szymon Hołownia wyjedzie do Watykanu?

Pan Szymon Hołownia nie jest dyplomatą zawodowym, a rząd mówił, że trzeba tutaj profesjonalizować służbę zagraniczną. Co prawda wysłał senatora Platformy, działaczkę Platformy, przyjaciółkę premiera, oficerów byłych WSI, ale słyszałem coś innego, że teraz to już ma być pełna profesjonalizacja – mówił Przydacz, pytany o doniesienia o ewentualnej kandydaturze Hołowni na ambasadora Polski w Watykanie.

Czy to oznacza, że prezydent będzie przeciw – dopytywał Tomasz Terlikowski. Nie, tak nie powiedziałem. Powiedziałem, że nie jest to dyplomata – odpowiedział.

Natomiast jeśli rząd powróci do koncepcji porozumienia, które zostało już wynegocjowane pomiędzy panem prezydentem a panem ministrem Sikorskim i pan minister Sikorski się na nie zgodził, to oczywiście w ramach tego porozumienia, jeżeli chcą zamienić swojego kandydata X na kandydata H, to proszę bardzo, możemy o tym rozmawiać – podkreślił szef Biura Polityki Międzynarodowej.

Przydacz: Na miejscu Kijowa zabiegałbym też o Warszawę Europa nie jest w stanie w pełni zastąpić USA – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. „Na miejscu Kijowa zabiegałbym i o Brukselę, i o Waszyngton, ale też zabiegałbym o Warszawę” – powiedział.

Przydacz: Sikorski jest tylko podwykonawcą

Porozumienie przede wszystkim polega na tym, że minister Sikorski wraca do przestrzegania prawa i tradycji, a dopiero później są ustawione konkretne nazwiska – powiedział.

Jeżeli wrócą do stołu negocjacyjnego, jeżeli pan premier pozwoli Sikorskiemu podejmować jakiekolwiek decyzje, to wrócimy do dyskusji, ale chyba tylko z premierem, a nie z ministrem, bo minister Sikorski, jak się okazuje, nie podejmuje żadnych decyzji, jest tylko podwykonawcą – mówił Przydacz.