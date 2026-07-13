Stała baza USA w Polsce. Wiceszef MON o obecnym postępie prac

RMF24

„Wysłaliśmy naszą ofertę do USA, mamy polityczne zielone światło” – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM wiceszef MON Cezary Tomczyk, komentując postępy w sprawie budowy stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Dwie najbardziej prawdopodobne lokalizacje to Wielkopolska i Dolny Śląsk, bo, jak tłumaczył Tomczyk, od lat inwestowaliśmy tam ogromne pieniądze, by budować odpowiednią infrastrukturę i móc przyjąć pomoc od NATO. Kolejne informacje w tej sprawie powinny być znane w najbliższych tygodniach – wskazał nasz gość.

Michał Dworczyk i dostęp do informacji niejawnych

Europoseł PiS Michał Dworczyk przegrał przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym cztery postępowania dotyczące cofnięcia poświadczeń bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych – ustalił dziennikarz RMF FM. To pokłosie tzw. afery mailowej.

Nie jestem zaskoczony – mówił, komentując te doniesienia Cezary Tomczyk.

Jeżeli polityk albo np. oficer wojska polskiego, posługiwałby się mailem na stronie Wirtualna Polska, Onetu lub jakiejkolwiek innej i wysyłałby tam niejawne informacje albo informacje służbowe, to musi oczekiwać, że państwo z mocy prawa i swojej funkcji nie powinno mu w przyszłości ufać – powiedział.

Polityk KO nie wiedział, czy cofnięcie poświadczeń Dworczykowi przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego nastąpiło przed, czy po dojściu jego ugrupowania do władzy.

Ile rakiet do Patriotów przekazaliśmy Ukrainie?

Cezary Tomczyk nie mógł powiedzieć, ile pocisków do systemu Patriot przekazaliśmy ostatnio Ukrainie. Od 3 do 9 – wskazał jedynie.

Wiceszef MON potwierdził, że dogadaliśmy się z Amerykanami, iż w razie zagrożenia dostaniemy wielokrotność tej liczby. Niemcy nie mieli z tym nic wspólnego – zapewnił, tłumacząc, że operację przekazania Ukraińcom potrzebnych rakiet przygotowywali sekretarz generalny NATO i dowództwo sił amerykańskich w Europie.

Gość Porannej rozmowy określił przekazany przez nas zapas jako „marginalny” wobec naszych zasobów. Jeżeli chodzi o polskie możliwości, nie tylko jeżeli chodzi o Patrioty, ale w ogóle o zwalczanie samolotów i rakiet, mówimy o tysiącach różnych środków bojowych – usłyszeliśmy.

Co z produkcją pocisków do Patriotów w Polsce?

Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa, czy mamy już jakieś deklaracje Amerykanów dotyczące produkcji rakiet do Patriotów w Polsce?

Cezary Tomczyk przypomniał, iż podpisaliśmy umowę z USA, Niemcami, Szwecją i Holandią ws. budowy centrum serwisowego tych rakiet. W rozmowach z Amerykanami to jest krok do współprodukcji – dodał.

Jeśli chodzi o termin ewentualnej decyzji, „to jest zawsze decyzja strony amerykańskiej”, bo jest ona w 100 proc. właścicielem patentu – tłumaczył polityk.

Wiceszef MON stwierdził, że Polska wydała do tej pory ok. 65 mld dolarów na zakupy sprzętu amerykańskiego i budowę różnego rodzaju zaplecza serwisowego nad Wisłą, a w ciągu następnych lat wydamy ok. 150 mld dolarów. I chcemy być w Europie tym jednym, jedynym krajem, bo takim jesteśmy, który w związku z tym, że takie zaplecze buduje, możemy też współprodukować i być zapleczem serwisowym dla całej Europy – powiedział wiceminister.

Donald Trump ostatnio zobowiązał się wobec Ukraińców, że dostaną licencję na produkcję pocisków do Patriotów. Cezary Tomczyk „nie ma najmniejszych wątpliwości”, że w razie włączenia do produkcji Ukrainy, wszystkie wymienione wyżej kraje, zostaną zaangażowane w ten proces.

Wkrótce w tym miejscu pojawi się pełne omówienie rozmowy...

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube https://www.youtube.com/@RMF24Video